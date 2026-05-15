Украинцы могут засчитать стаж работы за границей в пенсию – как это сделать

Зарубежный стаж может существенно помочь для достижения необходимой продолжительности страхового стажа и получения права на пенсию в Украине.

В Пенсионном фонде могут учитывать периоды работы за пределами Украины для назначения пенсии — даже если между государствами нет специального соглашения. Это важный вопрос, ведь многие украинцы работали или работают за границей.

Зарубежный стаж может существенно помочь — прежде всего для достижения необходимой продолжительности страхового стажа и получения права на пенсию в Украине. Практическая реализация зависит от наличия документов, международных соглашений и правильного оформления подтверждений. Лучший первый шаг — собрать доступные документы (справки из иностранных органов, выписки, договоры) и обратиться в ПФУ — там предоставят инструкцию именно для вашего случая.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета пояснила, как засчитать стаж работы за границей в страховой стаж для оформления пенсии в Украине.

Правовая база

Основная национальная норма — Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Именно он определяет понятие страхового стажа и порядок назначения пенсии.

Последние разъяснения и практические механизмы предоставляют Пенсионный фонд Украины и соответствующие постановления Кабинета Министров Украины (порядок подтверждения и зачисления периодов работы в других государствах). Это дает основание учитывать зарубежные периоды при определении права на пенсию.

Зарубежный стаж может помочь прежде всего для приобретения права на пенсию по возрасту

Зарубежный страховой стаж учитывается прежде всего для определения права на назначение пенсии по возрасту (то есть для достижения необходимого минимального количества лет страхового стажа для выхода на пенсию). Он не всегда влияет на размер пенсии — обычно размер рассчитывается на основании заработка и взносов, уплаченных в Украине; однако есть исключения для стран, с которыми Украина имеет специальные международные соглашения, предусматривающие иной подход.

Когда зарубежный стаж засчитают

Если между Украиной и страной существует международный договор (соглашение) о социальном обеспечении / пенсиях — порядок и последствия (включая влияние на размер) определяются договором. Договоры могут действовать по пропорциональному или территориальному принципу — это влияет на то, кто и как выплачивает пенсию.

Если международного договора нет — действующие украинские правила (постановление КМУ и разъяснения ПФУ) позволяют учитывать периоды работы за границей для права на назначение пенсии даже без договора, при наличии подтверждающих документов.

Особый случай — периоды работы в республиках бывшего СССР до 1992 года: для них действуют отдельные международные/исторические договоренности и правила подтверждения.

Какие документы нужно подготовить

Типовой набор документов для подтверждения периодов работы за границей (ПФУ и правительственные разъяснения):

Официальная справка/выписка от пенсионного или налогового органа страны о периоде работы и/или уплаченных взносах;

Трудовой договор, выписки с места работы, расчетные листки (pay slips), документы о регистрации в системе социального страхования — в зависимости от практики страны;

Нотариально заверенный перевод на украинский язык; возможна необходимость апостиля или консульской легализации — уточняйте для конкретного государства;

Копия паспорта/идентификационных документов; при необходимости — справка о месте проживания.

Как подать документы в ПФУ

Соберите оригиналы/заверенные копии документов от иностранных органов (см. предыдущий раздел).

Заверьте/легализуйте документы согласно требованиям страны (апостиль или консульская легализация) и сделайте перевод на украинский язык.

Обратитесь в отделение Пенсионного фонда Украины по месту регистрации (или через электронные сервисы, если доступны) с заявлением об учете периодов работы в других государствах при назначении пенсии.

Если документов недостаточно — ПФУ может инициировать официальный запрос через Министерство иностранных дел или другие каналы для получения подтверждений от иностранных органов.

«Подводные камни»

Сохраняйте все первичные документы (контракты, зарплатные выписки, справки об уплате взносов) — они наиболее важны.

Апостиль/легализация и перевод могут быть обязательными — уточняйте требования конкретной страны и ПФУ.

Если страна выплачивает пенсию за этот период (то есть у вас уже есть пенсионные права там), то взаимодействие двух систем регулируется договором между государствами — возможны варианты: получать часть пенсии из той страны и часть из Украины или другие механизмы. Проверяйте условия международного соглашения.

Если не удается самостоятельно получить подтверждение — обращайтесь за помощью в ПФУ или в консульство страны; также можно воспользоваться юридической помощью.

Чек-лист для действий сегодня

Проверьте, есть ли соглашение между Украиной и страной (список соглашений — на сайте ПФУ и МИД).

Соберите все подтверждающие документы от работодателя/пенсионного органа страны работы.

Легализуйте / апостилируйте и переведите документы при необходимости.

