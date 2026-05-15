Кредитування підтримує прибутковість банків п’ятий квартал поспіль – НБУ

У першому кварталі 2026 року прибутковість банківського сектору зросла завдяки активному кредитуванню та операційній діяльності.

Прибуток до оподаткування платоспроможних банків України у першому кварталі 2026 року зріс на 6,4% у річному вимірі. Про це повідомили в Національному банку України.

Водночас чистий прибуток банківської системи виявився на третину меншим, ніж за аналогічний період минулого року, і становив 26 млрд гривень. У НБУ пояснили це застосуванням підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%.

У Нацбанку зазначили, що прибутковість банків уже п’ятий квартал поспіль підтримується завдяки активному розвитку кредитування та зростанню обсягів активних операцій.

Чистий процентний дохід банків у першому кварталі зріс на 19,8% у річному вимірі на тлі збереження високої чистої процентної маржі, яка становила 7,6%.

Також у НБУ повідомили, що частка процентних доходів від кредитів у загальній структурі процентних доходів банків була вищою, ніж торік. Упродовж кварталу цей показник зростав і в березні перевищив 46%.

Водночас частка доходів від високоякісних ліквідних активів поступово знижувалася, передусім через скорочення доходів від депозитних сертифікатів Нацбанку.

Крім того, триває зростання чистого комісійного доходу банків. За підсумками першого кварталу цей показник збільшився на 6,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У НБУ також звернули увагу, що операційні витрати банків зростали дещо швидше за операційні доходи. Попри це показник операційної ефективності — співвідношення операційних витрат до операційного доходу (CIR) — понад три роки залишається на низькому рівні та у першому кварталі становив 40,7%.

Чистий операційний прибуток банків до відрахувань у резерви за перший квартал 2026 року зріс на 14% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відрахування в резерви, за даними регулятора, залишаються помірними.

У Національному банку наголосили, що отриманий прибуток підтримує капітал банків і їхній кредитний потенціал. Водночас запровадження підвищеного податку на прибуток у 2026 році, за оцінкою регулятора, нівелює частину цього позитивного ефекту.

