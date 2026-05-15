Кредитование поддерживает доходность банков пятый квартал подряд – НБУ

В первом квартале 2026 года доходность банковского сектора выросла благодаря активному кредитованию и операционной деятельности.

Прибыль до налогообложения платежеспособных банков Украины в первом квартале 2026 года выросла на 6,4% в годовом исчислении. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В то же время чистая прибыль банковской системы оказалась на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и составила 26 млрд гривен. В НБУ объяснили это применением повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%.

В Нацбанке отметили, что доходность банков уже пятый квартал подряд поддерживается благодаря активному развитию кредитования и росту объемов активных операций.

Чистый процентный доход банков в первом квартале вырос на 19,8% в годовом исчислении на фоне сохранения высокой чистой процентной маржи, которая составила 7,6%.

Также в НБУ сообщили, что доля процентных доходов от кредитов в общей структуре процентных доходов банков была выше, чем в прошлом году. В течение квартала этот показатель рос и в марте превысил 46%.

В то же время доля доходов от высококачественных ликвидных активов постепенно снижалась, прежде всего из-за сокращения доходов от депозитных сертификатов Нацбанка.

Кроме того, продолжается рост чистого комиссионного дохода банков. По итогам первого квартала этот показатель увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В НБУ также отметили, что операционные расходы банков росли несколько быстрее, чем операционные доходы. Несмотря на это, показатель операционной эффективности — соотношение операционных расходов к операционному доходу (CIR) — более трех лет остается на низком уровне и в первом квартале составил 40,7%.

Чистая операционная прибыль банков до отчислений в резервы за первый квартал 2026 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления в резервы, по данным регулятора, остаются умеренными.

В Национальном банке подчеркнули, что полученная прибыль поддерживает капитал банков и их кредитный потенциал. В то же время введение повышенного налога на прибыль в 2026 году, по оценке регулятора, нивелирует часть этого положительного эффекта.

