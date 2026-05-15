  1. В Украине

Кредитование поддерживает доходность банков пятый квартал подряд – НБУ

21:53, 15 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В первом квартале 2026 года доходность банковского сектора выросла благодаря активному кредитованию и операционной деятельности.
Кредитование поддерживает доходность банков пятый квартал подряд – НБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прибыль до налогообложения платежеспособных банков Украины в первом квартале 2026 года выросла на 6,4% в годовом исчислении. Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время чистая прибыль банковской системы оказалась на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и составила 26 млрд гривен. В НБУ объяснили это применением повышенной ставки налога на прибыль в размере 50%.

В Нацбанке отметили, что доходность банков уже пятый квартал подряд поддерживается благодаря активному развитию кредитования и росту объемов активных операций.

Чистый процентный доход банков в первом квартале вырос на 19,8% в годовом исчислении на фоне сохранения высокой чистой процентной маржи, которая составила 7,6%.

Также в НБУ сообщили, что доля процентных доходов от кредитов в общей структуре процентных доходов банков была выше, чем в прошлом году. В течение квартала этот показатель рос и в марте превысил 46%.

В то же время доля доходов от высококачественных ликвидных активов постепенно снижалась, прежде всего из-за сокращения доходов от депозитных сертификатов Нацбанка.

Кроме того, продолжается рост чистого комиссионного дохода банков. По итогам первого квартала этот показатель увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В НБУ также отметили, что операционные расходы банков росли несколько быстрее, чем операционные доходы. Несмотря на это, показатель операционной эффективности — соотношение операционных расходов к операционному доходу (CIR) — более трех лет остается на низком уровне и в первом квартале составил 40,7%.

Чистая операционная прибыль банков до отчислений в резервы за первый квартал 2026 года выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления в резервы, по данным регулятора, остаются умеренными.

В Национальном банке подчеркнули, что полученная прибыль поддерживает капитал банков и их кредитный потенциал. В то же время введение повышенного налога на прибыль в 2026 году, по оценке регулятора, нивелирует часть этого положительного эффекта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк кредит банк

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Фактического проживания отца с ребенком больше не достаточно: позиция Верховного Суда по отсрочке

Статус отца, который самостоятельно воспитывает ребенка, требует полного прекращения родительской правосубъектности матери, а не просто справок из школы или больницы.

На грани возможностей: анализ нагрузки на суды Украины в 2026 году

Более 800 тысяч дел в общих судах и критический дефицит кадров в апелляциях — таковы реалии украинской Фемиды в начале 2026 года.

Пленум ВС не достиг согласия по распределению апелляционных жалоб в ВП ВС: рассмотрение заключения отложено

Из-за дискуссии о специализации рассмотрение заключения отложено.

ВС объяснил, почему наличие алиментов на другого ребёнка не уменьшает автоматически размер новых алиментов

ВС подтвердил, что алименты могут взыскиваться в размере 1/4 дохода на каждого ребёнка отдельно, а обязанность их уплаты возникает со дня подачи иска, даже если отцовство ещё не было установлено судом.

Новый Гражданский кодекс обещает недра народу, но контроль за ними передает государству

Является ли украинский народ реальным собственником недр или только формальным субъектом права?

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]