Бухгалтери бюджетних установ просять підвищити зарплати – петиція набрала лише половину голосів
На сайті Кабінету Міністрів України петиція №41/009254-26еп щодо підвищення заробітної плати бухгалтерам бюджетних установ у сферах культури та освіти за 11 днів до завершення збору підписів набрала лише половину від необхідної кількості голосів.
У тексті звернення автори заявляють, що професія бухгалтера є «фундаментом фінансової стабільності» установ та потребує високої відповідальності, постійного самонавчання, уважності й стресостійкості.
У петиції наголошується, що бухгалтери працюють із великими обсягами фінансової документації, несуть відповідальність за законність операцій і правильність розрахунків, а також постійно мають відстежувати зміни в податковому та фінансовому законодавстві.
Автори звернення вважають, що нині професія бухгалтера в бюджетних установах є недооціненою та низькооплачуваною, особливо в умовах зростання цін та інфляції.
У петиції наведено приклади посадових окладів, встановлених наказом Міністерства культури і туризму України №67 від 11 жовтня 2007 року. Зокрема:
- провідний бухгалтер із 10 тарифним розрядом отримує 6315 гривень;
- бухгалтер І категорії з 9 тарифним розрядом — 6003 гривні.
Водночас, як зазначають автори, інші працівники тих самих установ мають вищі тарифні розряди та додаткові надбавки. Для прикладу:
- спеціаліст вищої категорії має 14 тарифний розряд і оклад 8397 гривень;
- спеціаліст І категорії — 13 тарифний розряд і оклад 7877 гривень.
Також для педагогічних працівників, бібліотекарів і клубних працівників передбачені надбавки за вислугу років, престижність праці або особливі умови роботи.
Автори петиції заявляють, що через це бухгалтери можуть отримувати у два-три рази меншу заробітну плату, ніж інші працівники установ.
У зверненні до уряду пропонують:
- переглянути та збільшити тарифні розряди;
- встановити надбавку за вислугу років;
- запровадити матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби;
- встановити надбавку за несприятливі умови праці на період воєнного стану.
Також у петиції зазначено, що бухгалтерам часто доводиться працювати у неробочий час через встановлені строки виконання роботи.
Автори звернення закликали уряд переглянути систему оплати праці бухгалтерів бюджетних установ та забезпечити рівень зарплати, який би відповідав професійному навантаженню і відповідальності.
