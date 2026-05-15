  В Україні

Бухгалтери бюджетних установ просять підвищити зарплати – петиція набрала лише половину голосів

21:35, 15 травня 2026
Автори звернення просять уряд переглянути тарифні розряди, запровадити надбавки та підвищити оплату праці бухгалтерів у сфері культури й освіти.
На сайті Кабінету Міністрів України петиція №41/009254-26еп щодо підвищення заробітної плати бухгалтерам бюджетних установ у сферах культури та освіти за 11 днів до завершення збору підписів набрала лише половину від необхідної кількості голосів.

У тексті звернення автори заявляють, що професія бухгалтера є «фундаментом фінансової стабільності» установ та потребує високої відповідальності, постійного самонавчання, уважності й стресостійкості.

У петиції наголошується, що бухгалтери працюють із великими обсягами фінансової документації, несуть відповідальність за законність операцій і правильність розрахунків, а також постійно мають відстежувати зміни в податковому та фінансовому законодавстві.

Автори звернення вважають, що нині професія бухгалтера в бюджетних установах є недооціненою та низькооплачуваною, особливо в умовах зростання цін та інфляції.

У петиції наведено приклади посадових окладів, встановлених наказом Міністерства культури і туризму України №67 від 11 жовтня 2007 року. Зокрема:

  • провідний бухгалтер із 10 тарифним розрядом отримує 6315 гривень;
  • бухгалтер І категорії з 9 тарифним розрядом — 6003 гривні.

Водночас, як зазначають автори, інші працівники тих самих установ мають вищі тарифні розряди та додаткові надбавки. Для прикладу:

  • спеціаліст вищої категорії має 14 тарифний розряд і оклад 8397 гривень;
  • спеціаліст І категорії — 13 тарифний розряд і оклад 7877 гривень.

Також для педагогічних працівників, бібліотекарів і клубних працівників передбачені надбавки за вислугу років, престижність праці або особливі умови роботи.

Автори петиції заявляють, що через це бухгалтери можуть отримувати у два-три рази меншу заробітну плату, ніж інші працівники установ.

У зверненні до уряду пропонують:

  • переглянути та збільшити тарифні розряди;
  • встановити надбавку за вислугу років;
  • запровадити матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби;
  • встановити надбавку за несприятливі умови праці на період воєнного стану.

Також у петиції зазначено, що бухгалтерам часто доводиться працювати у неробочий час через встановлені строки виконання роботи.

Автори звернення закликали уряд переглянути систему оплати праці бухгалтерів бюджетних установ та забезпечити рівень зарплати, який би відповідав професійному навантаженню і відповідальності.

зарплата петиція

