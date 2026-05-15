Бухгалтеры бюджетных учреждений просят повысить зарплаты – петиция набрала лишь половину голосов
На сайте Кабинета Министров Украины петиция №41/009254-26еп о повышении заработной платы бухгалтерам бюджетных учреждений в сферах культуры и образования за 11 дней до завершения сбора подписей набрала лишь половину от необходимого количества голосов.
В тексте обращения авторы заявляют, что профессия бухгалтера является «фундаментом финансовой стабильности» учреждений и требует высокой ответственности, постоянного самообучения, внимательности и стрессоустойчивости.
В петиции отмечается, что бухгалтеры работают с большими объемами финансовой документации, несут ответственность за законность операций и правильность расчетов, а также постоянно должны отслеживать изменения в налоговом и финансовом законодательстве.
Авторы обращения считают, что в настоящее время профессия бухгалтера в бюджетных учреждениях недооценена и низкооплачиваема, особенно в условиях роста цен и инфляции.
В петиции приведены примеры должностных окладов, установленных приказом Министерства культуры и туризма Украины № 67 от 11 октября 2007 года. В частности:
- ведущий бухгалтер с 10-м тарифным разрядом получает 6315 гривен;
- бухгалтер I категории с 9-м тарифным разрядом — 6003 гривны.
В то же время, как отмечают авторы, другие сотрудники тех же учреждений имеют более высокие тарифные разряды и дополнительные надбавки. Например:
- специалист высшей категории имеет 14-й тарифный разряд и оклад 8397 гривен;
- специалист I категории — 13-й тарифный разряд и оклад 7877 гривен.
Также для педагогических работников, библиотекарей и работников клубов предусмотрены надбавки за выслугу лет, престижность труда или особые условия работы.
Авторы петиции заявляют, что из-за этого бухгалтеры могут получать в два-три раза меньшую заработную плату, чем другие работники учреждений.
В обращении к правительству предлагается:
- пересмотреть и увеличить тарифные разряды;
- установить надбавку за выслугу лет;
- ввести материальную помощь на социально-бытовые нужды;
- установить надбавку за неблагоприятные условия труда на период военного положения.
Также в петиции отмечается, что бухгалтерам часто приходится работать в нерабочее время из-за установленных сроков выполнения работы.
Авторы обращения призвали правительство пересмотреть систему оплаты труда бухгалтеров бюджетных учреждений и обеспечить уровень зарплаты, который соответствовал бы профессиональной нагрузке и ответственности.
