Бухгалтеры бюджетных учреждений просят повысить зарплаты – петиция набрала лишь половину голосов

Авторы обращения просят правительство пересмотреть тарифные разряды, ввести надбавки и повысить оплату труда бухгалтеров в сфере культуры и образования.

На сайте Кабинета Министров Украины петиция №41/009254-26еп о повышении заработной платы бухгалтерам бюджетных учреждений в сферах культуры и образования за 11 дней до завершения сбора подписей набрала лишь половину от необходимого количества голосов.

В тексте обращения авторы заявляют, что профессия бухгалтера является «фундаментом финансовой стабильности» учреждений и требует высокой ответственности, постоянного самообучения, внимательности и стрессоустойчивости.

В петиции отмечается, что бухгалтеры работают с большими объемами финансовой документации, несут ответственность за законность операций и правильность расчетов, а также постоянно должны отслеживать изменения в налоговом и финансовом законодательстве.

Авторы обращения считают, что в настоящее время профессия бухгалтера в бюджетных учреждениях недооценена и низкооплачиваема, особенно в условиях роста цен и инфляции.

В петиции приведены примеры должностных окладов, установленных приказом Министерства культуры и туризма Украины № 67 от 11 октября 2007 года. В частности:

ведущий бухгалтер с 10-м тарифным разрядом получает 6315 гривен;

бухгалтер I категории с 9-м тарифным разрядом — 6003 гривны.

В то же время, как отмечают авторы, другие сотрудники тех же учреждений имеют более высокие тарифные разряды и дополнительные надбавки. Например:

специалист высшей категории имеет 14-й тарифный разряд и оклад 8397 гривен;

специалист I категории — 13-й тарифный разряд и оклад 7877 гривен.

Также для педагогических работников, библиотекарей и работников клубов предусмотрены надбавки за выслугу лет, престижность труда или особые условия работы.

Авторы петиции заявляют, что из-за этого бухгалтеры могут получать в два-три раза меньшую заработную плату, чем другие работники учреждений.

В обращении к правительству предлагается:

пересмотреть и увеличить тарифные разряды;

установить надбавку за выслугу лет;

ввести материальную помощь на социально-бытовые нужды;

установить надбавку за неблагоприятные условия труда на период военного положения.

Также в петиции отмечается, что бухгалтерам часто приходится работать в нерабочее время из-за установленных сроков выполнения работы.

Авторы обращения призвали правительство пересмотреть систему оплаты труда бухгалтеров бюджетных учреждений и обеспечить уровень зарплаты, который соответствовал бы профессиональной нагрузке и ответственности.

