Нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем — ответ Гоструда

17:36, 16 марта 2026
В Гоструде разъяснили вопрос относительно заключения трудового договора с нефиксированным рабочим временем.
Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объяснило, нужно ли заключать письменный трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

В ведомстве подчеркнули, что заключение трудового договора в письменной форме при приеме на работу работника с нефиксированным рабочим временем является обязательным в соответствии с требованиями пункта 62 части первой статьи 24 КЗоТ Украины.

Согласно части первой статьи 2 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения стороны по согласию определяют форму трудового договора.

«Таким образом, в период действия военного положения письменная форма такого договора не является обязательной.

В то же время при заключении ТДНЧ в содержании такого договора обязательно должны присутствовать условия, которые являются обязательными в соответствии с законом», — добавили в Гоструде.

