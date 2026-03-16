Уряд та представники мереж АЗС узгодили кроки для стабільної ситуації на ринку пального

Уряд та керівники ключових операторів паливного ринку скоординували подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку.

Уряд за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби провів нараду з операторами паливного ринку під час якої представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Про це повідомили премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

За словами премʼєрки, мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Водночас безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної.

«Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу. Державна компанія «Укрнафта», що входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході», - зазначила Юлія Свириденко та додала, що уряд та оператори скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС.

Водночас керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби було доручено продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу.

Уряд зі свого боку узгодив з керівниками ключових операторів подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку, підкреслила Юлія Свириденко.

