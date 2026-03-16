  1. В Україні

Уряд та представники мереж АЗС узгодили кроки для стабільної ситуації на ринку пального

16:54, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уряд та керівники ключових операторів паливного ринку скоординували подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби провів нараду з операторами паливного ринку під час якої представники найбільших мереж АЗС поінформували про запаси пального та закордонні поставки, передбачені на квітень. Про це повідомили премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами премʼєрки, мета — забезпечити пальним усіх споживачів. Водночас безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у звʼязку з початком посівної.

«Станом на зараз ринок забезпечений ресурсом у достатній кількості, спостерігається спадання ажіотажу. Державна компанія «Укрнафта», що входить до Групи Нафтогаз, продовжує тримати орієнтир цін на бензин та дизель для ринку, з урахуванням світових змін через ситуацію на Близькому Сході», - зазначила Юлія Свириденко та додала, що уряд та оператори скоординували забезпечення ресурсами українських АЗС.

Водночас керівництву Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби було доручено продовжити моніторинг рівня цін на українському ринку і реагувати за потреби у випадку виявлення порушень, не перешкоджаючи при цьому роботі бізнесу.

Уряд зі свого боку узгодив з керівниками ключових операторів подальші спільні кроки для стабільної ситуації на ринку, підкреслила Юлія Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]