  1. В Украине

Правительство и представители сетей АЗС согласовали шаги по стабильной ситуации на рынке горючего

16:54, 16 марта 2026
Правительство и руководители ключевых операторов топливного рынка скоординировали дальнейшие совместные шаги для стабильной ситуации на рынке.
Правительство при участии Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы провело совещание с операторами топливного рынка, во время которого представители крупнейших сетей АЗС проинформировали о запасах топлива и зарубежных поставках, предусмотренных на апрель. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По словам премьера, цель — обеспечить топливом всех потребителей. В то же время безусловным приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил обороны, экстренных служб, а также для сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной.

«По состоянию на сейчас рынок обеспечен ресурсом в достаточном количестве, наблюдается спад ажиотажа. Государственная компания «Укрнафта», входящая в Группу Нафтогаз, продолжает удерживать ориентир цен на бензин и дизель для рынка с учетом мировых изменений из-за ситуации на Ближнем Востоке», — отметила Юлия Свириденко и добавила, что правительство и операторы скоординировали обеспечение ресурсами украинских АЗС.

В то же время руководству Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы поручено продолжить мониторинг уровня цен на украинском рынке и реагировать при необходимости в случае выявления нарушений, не препятствуя при этом работе бизнеса.

Правительство со своей стороны согласовало с руководителями ключевых операторов дальнейшие совместные шаги для стабильной ситуации на рынке, подчеркнула Юлия Свириденко.

