Обмін іноземного посвідчення водія на українське: коли треба складати іспит, а коли — ні

Українці можуть обміняти іноземне посвідчення водія без складання теоретичного та практичного іспитів, якщо документ виданий у державі, що є учасницею Конвенції про дорожній рух 1968 року.

Громадяни України, які отримали посвідчення водія за кордоном, можуть обміняти його на українське у сервісних центрах МВС. Процедура обміну залежить від країни, у якій був виданий документ, а також від відповідності міжнародним вимогам. Про це нагадав Головний сервісний центр МВС.

«Громадяни України, які за кордоном обміняли українське посвідчення водія на іноземне, можуть обміняти його назад на національне без складання теоретичного та практичного іспитів. Право керування буде відкрито на ті категорії транспортних засобів, які були зазначені в українському посвідченні, обміняному за кордоном», - йдеться у заяві.

Порядок видачі та обміну посвідчень водія визначено Постановою Кабінету Міністрів України № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами».

Коли обмін можливий без складання іспитів

Громадяни України можуть обміняти іноземне посвідчення водія без складання теоретичного та практичного іспитів, якщо документ виданий у державі, що є учасницею Конвенції про дорожній рух 1968 року (Віденська конвенція).

До держав — учасниць конвенцій належать, зокрема:

Німеччина

Франція

Італія

Польща

Іспанія

Чехія

Литва

Латвія

Естонія

Молдова

Грузія

Казахстан

Узбекистан

Ці країни застосовують єдині міжнародні вимоги до оформлення посвідчень водія, тому їхні документи можуть бути обміняні в Україні без складання іспитів після перевірки адміністратором сервісного центру МВС.

Коли потрібно складати іспити

Якщо іноземне посвідчення водія видане у країні, що не є учасницею Конвенції про дорожній рух 1968 року (Віденська конвенція), або якщо документ не відповідає встановленим вимогам, обмін здійснюється після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС.

До прикладу, посвідчення водія, видані в таких країнах потребують складання іспитів під час обміну:

США

Канада

Китай

Індія

Пакистан

Також складання іспитів може знадобитися у разі, якщо неможливо підтвердити дійсність посвідчення або виникають сумніви щодо його автентичності.

Які документи необхідні

Для обміну іноземного посвідчення водія громадянину України необхідно подати до сервісного центру МВС:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

іноземне посвідчення водія (з перекладом засвідченим в установленому законодавством порядку);

документ, виданий компетентним органом іноземної держави, дипломатичним представництвом чи консульською установою іноземної держави в Україні, що підтверджує факт видачі такого посвідчення водія та відсутність відомостей про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження в цьому праві.

Після перевірки документів адміністратор сервісного центру МВС приймає рішення щодо можливості обміну посвідчення та визначає, чи необхідно складати іспити.

Де отримати послугу

Обмін іноземного посвідчення водія на українське здійснюється у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.

Сервісні центри МВС продовжують працювати над тим, щоб державні послуги були доступними, зрозумілими та зручними для громадян.

