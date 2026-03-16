Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское: когда нужно сдавать экзамен, а когда — нет

Украинцы могут обменять иностранное водительское удостоверение без сдачи теоретического и практического экзаменов, если документ выдан в государстве, являющемся участником Конвенции о дорожном движении 1968 года.

Граждане Украины, получившие водительское удостоверение за рубежом, могут обменять его на украинское в сервисных центрах МВД. Процедура обмена зависит от страны, в которой был выдан документ, а также от соответствия международным требованиям. Об этом напомнил Главный сервисный центр МВД.

«Граждане Украины, которые за границей обменяли украинское водительское удостоверение на иностранное, могут обменять его обратно на национальное без сдачи теоретического и практического экзаменов. Право управления будет открыто на те категории транспортных средств, которые были указаны в украинском удостоверении, обменянном за границей», — говорится в заявлении.

Порядок выдачи и обмена водительских удостоверений определен постановлением Кабинета Министров Украины №340 «Об утверждении Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами».

Когда обмен возможен без сдачи экзаменов

Граждане Украины могут обменять иностранное водительское удостоверение без сдачи теоретического и практического экзаменов, если документ выдан в государстве, являющемся участником Конвенции о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция).

К государствам — участникам конвенции относятся, в частности:

Германия

Франция

Италия

Польша

Испания

Чехия

Литва

Латвия

Эстония

Молдова

Грузия

Казахстан

Узбекистан

Эти страны применяют единые международные требования к оформлению водительских удостоверений, поэтому их документы могут быть обменены в Украине без сдачи экзаменов после проверки администратором сервисного центра МВД.

Когда нужно сдавать экзамены

Если иностранное водительское удостоверение выдано в стране, которая не является участником Конвенции о дорожном движении 1968 года (Венская конвенция), или если документ не соответствует установленным требованиям, обмен осуществляется после сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД.

К примеру, водительские удостоверения, выданные в таких странах, требуют сдачи экзаменов при обмене:

США

Канада

Китай

Индия

Пакистан

Также сдача экзаменов может понадобиться в случае, если невозможно подтвердить действительность удостоверения или возникают сомнения относительно его подлинности.

Какие документы необходимы

Для обмена иностранного водительского удостоверения гражданину Украины необходимо подать в сервисный центр МВД:

паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

иностранное водительское удостоверение (с переводом, заверенным в установленном законодательством порядке);

документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого водительского удостоверения и отсутствие сведений о лишении права управления транспортными средствами или временном ограничении этого права.

После проверки документов администратор сервисного центра МВД принимает решение о возможности обмена удостоверения и определяет, необходимо ли сдавать экзамены.

Где получить услугу

Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское осуществляется в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

Обмен иностранного водительского удостоверения на украинское осуществляется в любом территориальном сервисном центре МВД независимо от места регистрации.

