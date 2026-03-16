Декларування-2026: який дохід зазначати — нарахований чи виплачений

У податковій декларації про майновий стан і доходи за звітний рік фізичні особи мають зазначати суму доходів, нарахованих податковим агентом, навіть якщо такі доходи фактично не були виплачені.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Запорізькій області пояснює, який дохід зазначати у декларації за 2026 рік: нарахований чи фактично виплачений.

Зазначається, що форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 №859.

Так, у графі 3 рядка 10 розділу II «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації вказується сума річного оподатковуваного доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платника податку протягом звітного (податкового) періоду, з урахуванням податків і внесків, які відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» утримуються з таких доходів (підпункт 1 пункту 2 розділу ІІІ Інструкції).

Згідно з підпунктом «в» пункту 176.1 статті 176 ПКУ платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами ПКУ таке подання є обов’язковим.

На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

При цьому особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (підпункт «в» пункту 176.2 статті 176 ПКУ).

Враховуючи викладене, при заповненні Декларації у розділі II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» фізичній особі потрібно зазначати суму нарахованих податковим агентом доходів (в тому числі у вигляді заробітної плати, дивідендів, орендної плати тощо).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.