Декларирование-2026: какой доход указывать – начисленный или выплаченный

16:06, 16 марта 2026
В налоговой декларации об имущественном положении и доходах за отчетный год физические лица должны указывать сумму доходов, начисленных налоговым агентом, даже если такие доходы фактически не были выплачены.
Декларирование-2026: какой доход указывать – начисленный или выплаченный
Налоговая служба в Запорожской области разъясняет, какой доход указывать в декларации за 2026 год: начисленный или фактически выплаченный.

Отмечается, что форму налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах и Инструкцию по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах утверждено приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 №859.

Так, в графе 3 строки 10 раздела II «Доходы, которые включаются в общий годовой налогооблагаемый доход» Декларации указывается сумма годового налогооблагаемого дохода, начисленного (выплаченного) в пользу налогоплательщика в течение отчетного (налогового) периода, с учетом налогов и взносов, которые в соответствии с Законом Украины от 8 июля 2010 года №2464 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» удерживаются с таких доходов (подпункт 1 пункта 2 раздела III Инструкции).

Согласно подпункту «в» пункта 176.1 статьи 176 НКУ налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию по установленной форме в определенные сроки в случаях, когда согласно нормам Налогового кодекса Украины такое представление является обязательным.

По требованию контролирующего органа и в пределах его полномочий, определенных законодательством, налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога, а также подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации по этому налогу.

При этом лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны по требованию налогоплательщика предоставлять сведения о сумме выплаченного в его пользу дохода, сумме примененных социальных налоговых льгот и сумме удержанного налога (подпункт «в» пункта 176.2 статьи 176 НКУ).

Учитывая изложенное, при заполнении Декларации в разделе II «Доходы, полученные в течение отчетного (налогового) года» физическому лицу необходимо указывать сумму доходов, начисленных налоговым агентом (в том числе в виде заработной платы, дивидендов, арендной платы и т. п.).

