Офіс Військового омбудсмана пояснив, з якими скаргами можуть звертатися ветерани

Права ветеранів: коли допоможе Офіс Військового омбудсмана, а коли слід звертатись до інших органів.

До Офісу Військового омбудсмана надходять звернення від ветеранів щодо різних порушень прав. Утім частина таких питань не належить до повноважень інституції, тому скарги інколи доводиться повертати заявникам або передавати до інших компетентних органів.

Про це повідомив Офіс Військового омбудсмана у роз’ясненні щодо роботи зі зверненнями ветеранів.

У відомстві зазначають, що насамперед захищають права військовослужбовців під час проходження служби. Водночас звернення ветеранів також розглядають, якщо йдеться про порушення прав, які виникли саме під час служби.

З якими питаннями ветерани можуть звертатися

До компетенції Офісу Військового омбудсмана, зокрема, належать скарги щодо:

отримання довідок із військових частин;

отримання документів, які підтверджують проходження служби;

оформлення грошового атестата;

інших питань, пов’язаних із проходженням військової служби.

Які питання Офіс не розглядає

Водночас інституція не має повноважень розглядати скарги, що стосуються:

впливу або контролю за правоохоронними органами під час досудового розслідування;

виконання судових рішень, зокрема щодо поновлення виплат;

надання правових роз’яснень або тлумачення норм законодавства;

формування правової позиції у конкретних правових ситуаціях;

мобілізації, відстрочки чи виключення з військового обліку, якщо заявник на момент звернення не є чинним військовослужбовцем;

повідомлень про ймовірні кримінальні правопорушення.

Куди ще можуть звертатися ветерани

У роз’ясненні також нагадали, що з низкою питань ветеранам варто звертатися до інших державних органів.

Зокрема:

Міністерство у справах ветеранів України — щодо надання або підтвердження статусу ветерана, ветеранських програм, реабілітації, житлових програм, психологічної підтримки та державних пільг.

Міністерство оборони України та органи військового управління — щодо грошового забезпечення під час служби, виплат за поранення, наказів і рішень командування, а також встановлення причинного зв’язку поранення.

Органи соціального захисту населення — щодо пільг на оплату житлово-комунальних послуг, субсидій, соціальних виплат, компенсацій, забезпечення засобами реабілітації та допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців.

Пенсійний фонд України — щодо призначення або перерахунку пенсій, пенсій по інвалідності, виплат у зв’язку з втратою годувальника та обліку страхового стажу.

В Офісі наголошують: правильне визначення органу, відповідального за розгляд звернення, допоможе швидше вирішити проблему ветеранів.

