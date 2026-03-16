Офис Военного омбудсмана объяснил, с какими жалобами могут обращаться ветераны

Права ветеранов: когда поможет Офис Военного омбудсмана, а когда следует обращаться в другие органы.

В Офис Военного омбудсмана поступают обращения от ветеранов по поводу различных нарушений прав. Однако часть таких вопросов не относится к полномочиям институции, поэтому жалобы иногда приходится возвращать заявителям или передавать в другие компетентные органы.

Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана в разъяснении относительно работы с обращениями ветеранов.

В ведомстве отмечают, что прежде всего защищают права военнослужащих во время прохождения службы. В то же время обращения ветеранов также рассматривают, если речь идет о нарушении прав, которые возникли именно во время службы.

С какими вопросами ветераны могут обращаться

К компетенции Офиса Военного омбудсмана, в частности, относятся жалобы относительно:

получения справок из воинских частей;

получения документов, которые подтверждают прохождение службы;

оформления денежного аттестата;

других вопросов, связанных с прохождением военной службы.

Какие вопросы Офис не рассматривает

В то же время институция не имеет полномочий рассматривать жалобы, которые касаются:

влияния или контроля за правоохранительными органами во время досудебных расследований;

исполнения судебных решений, в частности относительно восстановления выплат;

предоставления правовых разъяснений или толкования норм законодательства;

формирования правовой позиции в конкретных правовых ситуациях;

мобилизации, отсрочки или исключения из воинского учета, если заявитель на момент обращения не является действующим военнослужащим;

сообщений о вероятном совершении уголовного правонарушения.

Куда еще могут обращаться ветераны

В разъяснении также напомнили, что по ряду вопросов ветеранам стоит обращаться в другие государственные органы.

В частности:

Министерство по делам ветеранов Украины — относительно предоставления или подтверждения статуса ветерана, ветеранских программ, реабилитации, жилищных программ, психологической поддержки и государственных льгот.

Министерство обороны Украины и органы военного управления — относительно денежного обеспечения во время службы, выплат за ранения, приказов и решений командования, а также установления причинной связи ранения.

Органы социальной защиты населения — относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидий, социальных выплат, компенсаций, обеспечения средствами реабилитации и помощи семьям погибших военнослужащих.

Пенсионный фонд Украины — относительно назначения или перерасчета пенсий, пенсий по инвалидности, выплат в связи с потерей кормильца и учета страхового стажа.

В Офисе подчеркивают: правильное определение органа, ответственного за рассмотрение обращения, поможет быстрее решить проблему ветеранов.

