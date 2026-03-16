  1. В Украине

Офис Военного омбудсмана объяснил, с какими жалобами могут обращаться ветераны

17:00, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Права ветеранов: когда поможет Офис Военного омбудсмана, а когда следует обращаться в другие органы.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Офис Военного омбудсмана поступают обращения от ветеранов по поводу различных нарушений прав. Однако часть таких вопросов не относится к полномочиям институции, поэтому жалобы иногда приходится возвращать заявителям или передавать в другие компетентные органы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана в разъяснении относительно работы с обращениями ветеранов.

В ведомстве отмечают, что прежде всего защищают права военнослужащих во время прохождения службы. В то же время обращения ветеранов также рассматривают, если речь идет о нарушении прав, которые возникли именно во время службы.

С какими вопросами ветераны могут обращаться

К компетенции Офиса Военного омбудсмана, в частности, относятся жалобы относительно:

  • получения справок из воинских частей;
  • получения документов, которые подтверждают прохождение службы;
  • оформления денежного аттестата;
  • других вопросов, связанных с прохождением военной службы.

Какие вопросы Офис не рассматривает

В то же время институция не имеет полномочий рассматривать жалобы, которые касаются:

  • влияния или контроля за правоохранительными органами во время досудебных расследований;
  • исполнения судебных решений, в частности относительно восстановления выплат;
  • предоставления правовых разъяснений или толкования норм законодательства;
  • формирования правовой позиции в конкретных правовых ситуациях;
  • мобилизации, отсрочки или исключения из воинского учета, если заявитель на момент обращения не является действующим военнослужащим;
  • сообщений о вероятном совершении уголовного правонарушения.

Куда еще могут обращаться ветераны

В разъяснении также напомнили, что по ряду вопросов ветеранам стоит обращаться в другие государственные органы.

В частности:

  • Министерство по делам ветеранов Украины — относительно предоставления или подтверждения статуса ветерана, ветеранских программ, реабилитации, жилищных программ, психологической поддержки и государственных льгот.
  • Министерство обороны Украины и органы военного управления — относительно денежного обеспечения во время службы, выплат за ранения, приказов и решений командования, а также установления причинной связи ранения.
  • Органы социальной защиты населения — относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидий, социальных выплат, компенсаций, обеспечения средствами реабилитации и помощи семьям погибших военнослужащих.
  • Пенсионный фонд Украины — относительно назначения или перерасчета пенсий, пенсий по инвалидности, выплат в связи с потерей кормильца и учета страхового стажа.

В Офисе подчеркивают: правильное определение органа, ответственного за рассмотрение обращения, поможет быстрее решить проблему ветеранов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны омбудсмен военнослужащие

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]