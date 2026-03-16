Офис Военного омбудсмана объяснил, с какими жалобами могут обращаться ветераны
В Офис Военного омбудсмана поступают обращения от ветеранов по поводу различных нарушений прав. Однако часть таких вопросов не относится к полномочиям институции, поэтому жалобы иногда приходится возвращать заявителям или передавать в другие компетентные органы.
Об этом сообщил Офис Военного омбудсмана в разъяснении относительно работы с обращениями ветеранов.
В ведомстве отмечают, что прежде всего защищают права военнослужащих во время прохождения службы. В то же время обращения ветеранов также рассматривают, если речь идет о нарушении прав, которые возникли именно во время службы.
С какими вопросами ветераны могут обращаться
К компетенции Офиса Военного омбудсмана, в частности, относятся жалобы относительно:
- получения справок из воинских частей;
- получения документов, которые подтверждают прохождение службы;
- оформления денежного аттестата;
- других вопросов, связанных с прохождением военной службы.
Какие вопросы Офис не рассматривает
В то же время институция не имеет полномочий рассматривать жалобы, которые касаются:
- влияния или контроля за правоохранительными органами во время досудебных расследований;
- исполнения судебных решений, в частности относительно восстановления выплат;
- предоставления правовых разъяснений или толкования норм законодательства;
- формирования правовой позиции в конкретных правовых ситуациях;
- мобилизации, отсрочки или исключения из воинского учета, если заявитель на момент обращения не является действующим военнослужащим;
- сообщений о вероятном совершении уголовного правонарушения.
Куда еще могут обращаться ветераны
В разъяснении также напомнили, что по ряду вопросов ветеранам стоит обращаться в другие государственные органы.
В частности:
- Министерство по делам ветеранов Украины — относительно предоставления или подтверждения статуса ветерана, ветеранских программ, реабилитации, жилищных программ, психологической поддержки и государственных льгот.
- Министерство обороны Украины и органы военного управления — относительно денежного обеспечения во время службы, выплат за ранения, приказов и решений командования, а также установления причинной связи ранения.
- Органы социальной защиты населения — относительно льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, субсидий, социальных выплат, компенсаций, обеспечения средствами реабилитации и помощи семьям погибших военнослужащих.
- Пенсионный фонд Украины — относительно назначения или перерасчета пенсий, пенсий по инвалидности, выплат в связи с потерей кормильца и учета страхового стажа.
В Офисе подчеркивают: правильное определение органа, ответственного за рассмотрение обращения, поможет быстрее решить проблему ветеранов.
