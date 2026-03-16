Держслужбовці можуть залишатися на посаді до 75 років — НАДС роз’яснило нові норми закону

Як застосовуватимуть нові вікові межі для держслужбовців.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо підвищення граничного віку перебування на держслужбі у зв’язку з набранням чинності Законом України від 11 лютого 2026 року № 4782-IX.

НАДС нагадує, що відповідно до Закону України «Про державну службу» державний службовець може залишатися на посаді після досягнення 65 років за рішенням суб’єкта призначення та за власною згодою. Таке рішення ухвалюється щороку, але не довше ніж до досягнення 70-річного віку.

Водночас Закон № 4782-IX, який набрав чинності 11 березня 2026 року, тимчасово змінив порядок застосування цієї норми. Документ вніс зміни до прикінцевих положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Згідно з новими положеннями, на період дії воєнного стану в Україні, а також протягом двох років після його припинення або скасування граничний вік перебування на державній службі підвищується на п’ять років.

Таким чином, у цей період державний службовець може залишатися на службі після 65 років за рішенням суб’єкта призначення, яке ухвалюється щороку, але не довше ніж до досягнення 75-річного віку.

У НАДС також наголосили, що відповідне роз’яснення має інформаційний характер і не встановлює нових правових норм.

