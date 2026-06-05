Конкурс на посаду члена ВРП за квотою З’їзду представників юридичних ВНЗ: до співбесід допустили 11 кандидатів

Етична рада також призначила членів-доповідачів, які оцінюватимуть кандидатів.

Фото: facebook.com/EthicsCouncilUA

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Етична рада 4 червня ухвалила рішення про допуск до етапу співбесіди 11 кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Це вже четвертий конкурс на посаду члена ВРП за квотою З’їзду, у межах якого Етична рада проводить оцінювання кандидатів.

До співбесіди допущено:

Гетьмана Євгена Анатолійовича Гультая Павла Михайловича Давидович Ірину Ігорівну Житного Олександра Олександровича Кучерявенка Миколу Петровича Мельника Ярослава Ярославовича Мінченко Раїсу Миколаївну Музику Лесю Анатоліївну Назарова Івана Володимировича Савінову Наталію Андріївну Цувіну Тетяну Андріївну

«Водночас ухвалення рішення щодо допуску або відмови в допуску до співбесіди кандидата Пасечник Олени Владиславівни було відкладено. Також Етична рада призначила членів-доповідачів, які оцінюватимуть кандидатів», - йдеться у заяві.

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