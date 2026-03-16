Госслужащие могут оставаться на должности до 75 лет — НАГС разъяснило новые нормы закона

Как будут применяться новые возрастные пределы для государственных служащих.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснение относительно повышения предельного возраста пребывания на государственной службе в связи со вступлением в силу Закона Украины от 11 февраля 2026 года № 4782-IX.

НАГС напоминает, что в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» государственный служащий может оставаться на должности после достижения 65 лет по решению субъекта назначения и с собственного согласия. Такое решение принимается ежегодно, но не дольше чем до достижения 70-летнего возраста.

В то же время Закон № 4782-IX, который вступил в силу 11 марта 2026 года, временно изменил порядок применения этой нормы. Документ внес изменения в заключительные положения Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно новым положениям, на период действия военного положения в Украине, а также в течение двух лет после его прекращения или отмены предельный возраст пребывания на государственной службе повышается на пять лет.

Таким образом, в этот период государственный служащий может оставаться на службе после 65 лет по решению субъекта назначения, которое принимается ежегодно, но не дольше чем до достижения 75-летнего возраста.

В НАГС также подчеркнули, что соответствующее разъяснение имеет информационный характер и не устанавливает новых правовых норм.

