Госслужащие могут оставаться на должности до 75 лет — НАГС разъяснило новые нормы закона

17:25, 16 марта 2026
Как будут применяться новые возрастные пределы для государственных служащих.
Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснение относительно повышения предельного возраста пребывания на государственной службе в связи со вступлением в силу Закона Украины от 11 февраля 2026 года № 4782-IX.

НАГС напоминает, что в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» государственный служащий может оставаться на должности после достижения 65 лет по решению субъекта назначения и с собственного согласия. Такое решение принимается ежегодно, но не дольше чем до достижения 70-летнего возраста.

В то же время Закон № 4782-IX, который вступил в силу 11 марта 2026 года, временно изменил порядок применения этой нормы. Документ внес изменения в заключительные положения Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Согласно новым положениям, на период действия военного положения в Украине, а также в течение двух лет после его прекращения или отмены предельный возраст пребывания на государственной службе повышается на пять лет.

Таким образом, в этот период государственный служащий может оставаться на службе после 65 лет по решению субъекта назначения, которое принимается ежегодно, но не дольше чем до достижения 75-летнего возраста.

В НАГС также подчеркнули, что соответствующее разъяснение имеет информационный характер и не устанавливает новых правовых норм.

