Военный подделал документы об инвалидности супруги, чтобы уволиться со службы: как его наказал суд

Основанием для увольнения якобы стала инвалидность супруги, однако впоследствии выяснилось, что медицинские документы были поддельными.

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В Днепре суд рассмотрел дело мобилизованного военнослужащего, который уволился из Вооруженных Сил Украины по семейным обстоятельствам, подав командованию поддельные документы об установлении его супруге инвалидности II группы и необходимости постоянного ухода за ней. После увольнения он получил выходное пособие в размере более 24 тысяч гривен.

Позже правоохранители установили, что медицинские документы были фальшивыми.

Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепра признал военнослужащего виновным в воинском преступлении и мошенничестве, однако назначил ему испытательный срок.

Обстоятельства дела № 208/16193/25

Старший солдат, проходивший службу в разведывательном подразделении Вооруженных Сил Украины, в 2024 году решил уволиться с военной службы во время действия военного положения. Для этого он обратился к лицам, которые обеспечили изготовление поддельных медицинских документов о якобы установлении его супруге инвалидности II группы и необходимости постоянного ухода за ней.

Из материалов дела следует, что после обращения военнослужащего были изготовлены поддельные документы МСЭК и заключения врачебных комиссий относительно состояния здоровья его супруги. В дальнейшем ему подготовили рапорт об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам.

9 июля 2024 года военнослужащий подал командованию рапорт об увольнении в связи с необходимостью постоянного ухода за супругой с инвалидностью II группы и приложил к нему поддельные документы. На основании этих документов командование воинской части приняло решение о его увольнении в запас.

После увольнения воинская часть выплатила ему выходное пособие в размере 24 050,47 грн. Суд установил, что воинская часть была введена в заблуждение представленными документами, поэтому выплата была произведена без законных оснований. Полученными денежными средствами обвиняемый распорядился по собственному усмотрению, причинив воинской части имущественный ущерб.

Позиция обвиняемого

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину.

Он пояснил, что принимает участие в боевых действиях с 2014 года, а после мобилизации в 2022 году продолжил службу в Вооруженных Силах Украины. По его словам, после длительного участия в боевых действиях и морального истощения он вместе с супругой обратился в адвокатское объединение, представители которого пообещали помочь в решении вопроса увольнения с военной службы. Позже ему передали документы о якобы установлении супруге инвалидности и необходимости постоянного ухода за ней.

Обвиняемый подтвердил, что осознавал недостоверность этих документов, поскольку его супруге фактически не устанавливалась инвалидность и она не имела указанных в документах заболеваний. Также он признал, что выходное пособие было выплачено на основании поддельных документов. Причиненный воинской части ущерб в сумме 24 050,47 грн он добровольно возместил в полном объеме.

Выводы суда

Суд пришел к выводу, что вина обвиняемого полностью доказана и подтверждается его собственными показаниями, которые соответствуют фактическим обстоятельствам дела и не оспаривались сторонами производства.

Действия военнослужащего квалифицированы по части четвертой статьи 409 УК Украины как уклонение от несения обязанностей военной службы путем подделки документов, совершенное в условиях военного положения, а также по части первой статьи 190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана.

При назначении наказания суд учел, что обвиняемый ранее не судим, является участником боевых действий, положительно характеризуется по месту службы, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию уголовных правонарушений и добровольно возместил причиненный ущерб. Также суд установил, что на момент рассмотрения дела он проходил военную службу по призыву во время мобилизации в составе другой воинской части и исполнял обязанности в подразделении беспилотных систем.

Отдельно суд обратил внимание, что обвиняемый имеет необходимую военную подготовку и выразил готовность продолжать выполнение воинского долга по защите государства. Именно совокупность этих обстоятельств стала основанием для вывода о возможности его исправления без реального отбывания наказания.

Решение суда

Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года ограничения свободы за мошенничество и пяти лет лишения свободы за уклонение от военной службы путем подделки документов в условиях военного положения. По правилам совокупности уголовных правонарушений окончательное наказание определено в виде пяти лет лишения свободы.

Вместе с тем на основании статьи 75 УК Украины суд освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на два года. Суд указал, что с учетом обстоятельств дела, личности виновного, его поведения после совершения преступлений, полного возмещения ущерба и дальнейшего прохождения военной службы его исправление возможно без изоляции от общества.

На время прохождения военной службы надзор за выполнением условий испытательного срока возложен на командира воинской части. Если осужденный будет уволен с военной службы до завершения испытательного срока, такой надзор будет осуществлять уполномоченный орган по вопросам пробации по месту его проживания.

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