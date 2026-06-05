Військовий підробив документи про інвалідність дружини, щоб звільнитися зі служби: як його покарав суд

Підставою для звільнення стала нібито інвалідність дружини, однак з’ясувалося, що медичні документи були підробленими.

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У Дніпрі суд розглянув справу мобілізованого військовослужбовця, який звільнився зі Збройних Сил України за сімейними обставинами, подавши командуванню підроблені документи про встановлення дружині інвалідності ІІ групи та необхідність постійного догляду за нею. Після звільнення він отримав вихідну допомогу у розмірі понад 24 тисячі гривень.

Згодом правоохоронці встановили, що медичні документи були фальшивими.

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра визнав військового винним у військовому злочині та шахрайстві, але призначив йому іспитовий строк.

Обставини справи № 208/16193/25

Старший солдат, який проходив службу у розвідувальному підрозділі Збройних Сил України, у 2024 році вирішив звільнитися з військової служби під час воєнного стану. Для цього він звернувся до осіб, які забезпечили виготовлення підроблених медичних документів про нібито встановлення його дружині інвалідності ІІ групи та необхідність постійного догляду за нею.

З матеріалів справи випливає, що після звернення військовослужбовця були виготовлені підроблені документи МСЕК та висновки лікарських комісій щодо стану здоров’я його дружини. Надалі йому підготували рапорт про звільнення з військової служби за сімейними обставинами.

9 липня 2024 року військовий подав командуванню рапорт про звільнення у зв’язку з необхідністю постійного догляду за дружиною з інвалідністю ІІ групи та долучив до нього підроблені документи. На підставі цих документів командування військової частини ухвалило рішення про його звільнення у запас.

Після звільнення військова частина виплатила йому вихідну допомогу у розмірі 24 050,47 грн. Суд встановив, що військова частина була введена в оману поданими документами, а тому виплата була здійснена без законних підстав. Отриманими коштами обвинувачений розпорядився на власний розсуд, чим завдав військовій частині майнової шкоди.

Позиція обвинуваченого

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину.

Він пояснив, що бере участь у бойових діях з 2014 року, а після мобілізації у 2022 році продовжив службу у Збройних Силах України. За його словами, після тривалої участі в бойових діях та морального виснаження він разом із дружиною звернувся до адвокатського об’єднання, представники якого пообіцяли допомогти з питанням звільнення з військової служби. Пізніше йому передали документи про нібито встановлення дружині інвалідності та необхідність постійного догляду за нею.

Обвинувачений підтвердив, що усвідомлював неправдивість цих документів, оскільки його дружині фактично не встановлювали інвалідність і вона не мала зазначених у документах захворювань. Також він визнав, що вихідна допомога була виплачена на підставі підроблених документів. Завдані військовій частині збитки у сумі 24 050,47 грн він добровільно відшкодував у повному обсязі.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю доведена та підтверджується його власними показаннями, які відповідають фактичним обставинам справи і не оспорювалися сторонами провадження.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за частиною четвертою статті 409 КК України як ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом підроблення документів, вчинене в умовах воєнного стану, а також за частиною першою статті 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Під час призначення покарання суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, є учасником бойових дій, позитивно характеризується за місцем служби, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінальних правопорушень та добровільно відшкодував завдані збитки. Також суд встановив, що на момент розгляду справи він проходив військову службу за призовом під час мобілізації у складі іншої військової частини та виконував обов’язки у підрозділі безпілотних систем.

Окремо суд звернув увагу, що обвинувачений має необхідну військову підготовку та висловив готовність продовжувати виконання військового обов’язку щодо захисту держави. Саме сукупність цих обставин стала підставою для висновку про можливість його виправлення без реального відбування покарання.

Рішення суду

Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді одного року обмеження волі за шахрайство та п’яти років позбавлення волі за ухилення від військової служби шляхом підроблення документів в умовах воєнного стану. За правилами сукупності кримінальних правопорушень остаточне покарання визначено у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас на підставі статті 75 КК України суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на два роки. Суд зазначив, що з огляду на обставини справи, особу винного, його поведінку після вчинення злочинів, повне відшкодування шкоди та подальше проходження військової служби його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

На час проходження військової служби нагляд за виконанням умов іспитового строку покладено на командира військової частини. Якщо засуджений буде звільнений з військової служби до завершення іспитового строку, такий нагляд здійснюватиме уповноважений орган з питань пробації за місцем його проживання.

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