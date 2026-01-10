  1. В Украине

Запуск салютов во время войны: более половины дел суды квалифицируют как хулиганство

07:36, 10 января 2026
Запуск фейерверков во время войны все чаще квалифицируется как уголовное правонарушение — с начала полномасштабной войны суды вынесли 63 приговора за использование пиротехники.
Фото: wikipedia
С начала полномасштабного вторжения в Украину суды вынесли 63 приговора за использование пиротехники. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Опендатабот».

Наименьшее количество наказаний зафиксировали в первый год войны — всего пять приговоров. В 2023 году их количество выросло до 17, в 2024-м — до 25. По состоянию на середину декабря 2025 года к ответственности привлекли еще 16 человек.

Больше всего приговоров вынесли в:

  • Киеве — 15;
  • Днепропетровской области — 8;
  • Одесской области — 7.

Более половины дел имеют уголовный характер и квалифицируются по статье о хулиганстве. В каждом втором случае суд расценивает запуск салютов не как нарушение тишины, а как дерзкое поведение, которое может вызвать панику и представлять угрозу для людей.

Наказания за использование пиротехники во время войны различаются. За административные правонарушения суды назначали штрафы от 51 до 119 грн. В уголовных делах суммы штрафов возрастали до 34 тысяч грн или заменялись общественными работами.

В частности, жителя Киева, который запускал фейерверки в состоянии алкогольного опьянения, обязали отработать 50 часов общественных работ. В другом случае киевлянин, который запускал салюты из окна квартиры, получил один год испытательного срока.

Запуск фейерверков может закончиться и реальным тюремным заключением. В Ровно мужчина устроил салют во дворе школы, а затем угрожал полиции боевой гранатой. Суд назначил ему четыре года лишения свободы, но заменил реальный срок на два года испытательного срока из-за решения обвиняемого вступить в ряды ВСУ.

В судебной практике также зафиксированы приговоры за использование пиротехники на гендер-пати и применение «холодных фонтанов» во время свадеб — в таких случаях нарушители ограничивались штрафами.

