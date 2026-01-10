Запуск салютов во время войны: более половины дел суды квалифицируют как хулиганство

Запуск фейерверков во время войны все чаще квалифицируется как уголовное правонарушение — с начала полномасштабной войны суды вынесли 63 приговора за использование пиротехники.

Фото: wikipedia

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения в Украину суды вынесли 63 приговора за использование пиротехники. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Опендатабот».

Наименьшее количество наказаний зафиксировали в первый год войны — всего пять приговоров. В 2023 году их количество выросло до 17, в 2024-м — до 25. По состоянию на середину декабря 2025 года к ответственности привлекли еще 16 человек.

Больше всего приговоров вынесли в:

Киеве — 15;

Днепропетровской области — 8;

Одесской области — 7.

Более половины дел имеют уголовный характер и квалифицируются по статье о хулиганстве. В каждом втором случае суд расценивает запуск салютов не как нарушение тишины, а как дерзкое поведение, которое может вызвать панику и представлять угрозу для людей.

Наказания за использование пиротехники во время войны различаются. За административные правонарушения суды назначали штрафы от 51 до 119 грн. В уголовных делах суммы штрафов возрастали до 34 тысяч грн или заменялись общественными работами.

В частности, жителя Киева, который запускал фейерверки в состоянии алкогольного опьянения, обязали отработать 50 часов общественных работ. В другом случае киевлянин, который запускал салюты из окна квартиры, получил один год испытательного срока.

Запуск фейерверков может закончиться и реальным тюремным заключением. В Ровно мужчина устроил салют во дворе школы, а затем угрожал полиции боевой гранатой. Суд назначил ему четыре года лишения свободы, но заменил реальный срок на два года испытательного срока из-за решения обвиняемого вступить в ряды ВСУ.

В судебной практике также зафиксированы приговоры за использование пиротехники на гендер-пати и применение «холодных фонтанов» во время свадеб — в таких случаях нарушители ограничивались штрафами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.