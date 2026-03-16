У Києві прокуратура просить суд повернути з приватної власності приміщення будинку, де жив письменник Олесь Ольжич

Київська міська прокуратура через суд намагається повернути у власність громади столиці частину приміщень будинку-пам’ятки в центрі Києва, де жив Олесь Ольжич, які, за даними слідства, незаконно оформила на себе приватна компанія.

Київська міська прокуратура подала до суду позов із вимогою витребувати у недобросовісного набувача частину приміщень об’єкта культурної спадщини в центрі столиці та повернути їх у власність територіальної громади Києва. Про це повідомили у прокуратурі.

Мова йде про частину приміщень у будинку на вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 15, де наприкінці 1941 — на початку 1942 року мешкав український археолог, поет, письменник і перекладач Олесь Ольжич.

Зазначений житловий будинок ще у 2011 році був включений до переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва, а частина його приміщень перебуває у комунальній власності.

Водночас прокуратура встановила, що право власності на приміщення площею 200 кв. м, вартістю понад 10,7 млн грн, було незаконно зареєстроване за приватним підприємством на підставі підроблених документів. У результаті підприємство безоплатно заволоділо цими приміщеннями.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення майна у власність територіальної громади. Суд уже відкрив провадження у справі.

