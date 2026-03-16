  В Украине

В Киеве прокуратура просит суд вернуть из частной собственности помещение дома, где жил писатель Олесь Ольжич

16:42, 16 марта 2026
Киевская городская прокуратура через суд пытается вернуть в собственность общины столицы часть помещений дома-памятника в центре Киева, где жил Олесь Ольжич, по данным следствия, незаконно оформившая на себя частная компания.
Киевская городская прокуратура подала в суд иск с требованием истребовать у недобросовестного приобретателя часть помещений объекта культурного наследия в центре столицы и вернуть их в собственность территориального общества Киева. Об этом сообщили в прокуратуре.

Речь идет о части помещений в доме по ул. Гетмана Павла Скоропадского, 15, где в конце 1941 - начале 1942 жил украинский археолог, поэт, писатель и переводчик Олесь Ольжич.

Указанный жилой дом еще в 2011 году был включен в список объектов культурного наследия города Киева, а часть его помещений находится в коммунальной собственности.

В то же время прокуратура установила, что право собственности на помещение площадью 200 кв. м, стоимостью свыше 10,7 млн. грн., было незаконно зарегистрировано за частным предприятием на основании поддельных документов. В результате предприятие безвозмездно завладело этими помещениями.

В связи с этим Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возвращении имущества в собственность территориального общества. Суд уже открыл производство по делу.

