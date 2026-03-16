  1. В Україні

Квартири, земля та Range Rover: суд визнав посадовицю Одеської міськради винною у недостовірному декларуванні

17:13, 16 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд на Одещині визнав винною посадовицю Одеської міськради у недостовірному декларуванні на понад 9,4 млн грн.
Квартири, земля та Range Rover: суд визнав посадовицю Одеської міськради винною у недостовірному декларуванні
фото: УНІАН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винною начальницю відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України — поданні недостовірних відомостей у декларації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, строком на три роки. Про це повідомили у НАЗК. 

Підставою для ухвалення вироку стали у тому числі матеріали повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки, проведених НАЗК, під час яких встановлено зазначення недостовірних відомостей на суму понад 9,4 млн грн.

Посадовиця не зазначила у деклараціях відомості про належні їй активи та доходи, зокрема:

  • нерухоме майно на понад 2,8 млн грн (у декларації за 2022 рік) та понад 3,1 млн грн (за 2023 рік), серед якого - 2 квартири: 44,7 кв.м в селі Крижанівка Одеської області та 74,8 кв.м у місті Одеса, а також 6 земельних ділянок в Одеській і Миколаївській областях;
  • автомобіль «LAND ROVER RANGE ROVER» 2011 року випуску, вартістю 300 тис. грн;
  • вартість вантажного автомобіля SCANIA, 2012 року випуску;
  • корпоративні права у двох фермерських господарствах та товаристві з обмеженою відповідальністю в сукупному розмірі понад 500 тис. грн;
  • доходи у вигляді переказів від третіх осіб, відчуження автомобілів, а також дохід, за рахунок якого декларант здійснював поповнення свого карткового рахунку в сукупному розмірі понад 1,2 млн грн. (за 2022 рік) та понад 915 тис. грн (за 2023 рік).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд декларація НАЗК вирок декларування

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]