Квартири, земля та Range Rover: суд визнав посадовицю Одеської міськради винною у недостовірному декларуванні

Суд на Одещині визнав винною посадовицю Одеської міськради у недостовірному декларуванні на понад 9,4 млн грн.

Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винною начальницю відділу Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України — поданні недостовірних відомостей у декларації.

Суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 68 тис. грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах місцевого самоврядування, строком на три роки. Про це повідомили у НАЗК.

Підставою для ухвалення вироку стали у тому числі матеріали повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки, проведених НАЗК, під час яких встановлено зазначення недостовірних відомостей на суму понад 9,4 млн грн.

Посадовиця не зазначила у деклараціях відомості про належні їй активи та доходи, зокрема:

нерухоме майно на понад 2,8 млн грн (у декларації за 2022 рік) та понад 3,1 млн грн (за 2023 рік), серед якого - 2 квартири: 44,7 кв.м в селі Крижанівка Одеської області та 74,8 кв.м у місті Одеса, а також 6 земельних ділянок в Одеській і Миколаївській областях;

автомобіль « LAND ROVER RANGE ROVER » 2011 року випуску, вартістю 300 тис. грн;

вартість вантажного автомобіля SCANIA, 2012 року випуску;

корпоративні права у двох фермерських господарствах та товаристві з обмеженою відповідальністю в сукупному розмірі понад 500 тис. грн;

доходи у вигляді переказів від третіх осіб, відчуження автомобілів, а також дохід, за рахунок якого декларант здійснював поповнення свого карткового рахунку в сукупному розмірі понад 1,2 млн грн. (за 2022 рік) та понад 915 тис. грн (за 2023 рік).

