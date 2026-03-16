Квартиры, земля и Range Rover: суд признал чиновницу Одесского горсовета виновной в недостоверном декларировании

Суд в Одесской области признал виновной чиновницу Одесского горсовета в недостоверном декларировании более чем на 9,4 млн грн.

Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновной начальницу отдела Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины — внесении недостоверных сведений в декларацию.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. грн с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления, сроком на три года. Об этом сообщили в НАЗК.

Основанием для вынесения приговора стали, в том числе, материалы полных проверок деклараций за 2022 и 2023 годы, проведенных НАЗК, во время которых было установлено указание недостоверных сведений на сумму более 9,4 млн грн.

Должностное лицо не указала в декларациях сведения о принадлежащих ей активах и доходах, в частности:

недвижимое имущество на сумму более 2,8 млн грн (в декларации за 2022 год) и более 3,1 млн грн (за 2023 год), среди которого — 2 квартиры: 44,7 кв. м в селе Крыжановка Одесской области и 74,8 кв. м в городе Одесса, а также 6 земельных участков в Одесской и Николаевской областях;

автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER 2011 года выпуска стоимостью 300 тыс. грн;

стоимость грузового автомобиля SCANIA 2012 года выпуска;

корпоративные права в двух фермерских хозяйствах и обществе с ограниченной ответственностью в совокупном размере более 500 тыс. грн;

доходы в виде переводов от третьих лиц, отчуждения автомобилей, а также доход, за счет которого декларант осуществляла пополнение своего карточного счета, в совокупном размере более 1,2 млн грн (за 2022 год) и более 915 тыс. грн (за 2023 год).

