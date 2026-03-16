Матеріали досудового розслідування без дозволу слідчого чи прокурора не можуть використовуватись як докази у господарській справі — КГС ВС

ВС розглянув спір про ліквідацію несанкціонованого сміттєзвалища на комунальній земельній ділянці, у якому постало питання використання в господарському процесі матеріалів досудового розслідування без письмового дозволу слідчого або прокурора.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Матеріали досудового розслідування, використані без письмового дозволу слідчого або прокурора, є недопустимими доказами у господарській справі (ст. 222 КПК України). Для встановлення факту засмічення суд має оцінювати всі надані сторонами докази в їх сукупності, включаючи акти огляду земельної ділянки контролюючим органом, припис про усунення порушень, довідки державних інспекторів, матеріали космічного знімання, геодезичні схеми та інші документи, що підтверджують наявність несанкціонованого сміттєзвалища.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 910/7638/24.

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні прокуратура встановила, що на земельній ділянці комунальної власності було розміщено несанкціоноване сміттєзвалище, внаслідок чого заподіяно значної шкоди навколишньому середовищу.

Припису екологічної інспекції про усунення порушень підприємство не виконало. Прокурор в інтересах держави звернувся до суду з позовом до комунального підприємства про зобов’язання ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на земельній ділянці комунальної власності.

Господарський суд рішенням, яке залишив без змін апеляційний господарський суд, позов задовольнив. Суди попередніх інстанцій при встановленні обставини порушення Підприємством природоохоронного законодавства та законодавства у сфері поводження з відходами, зокрема, врахували матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні.

КГС ВС, залишаючи без змін судові рішення попередніх інстанцій, зазначив, що відомості досудового розслідування можуть розголошуватися лише з дозволу слідчого або прокурора. Оскільки такого дозволу в матеріалах справи не було, суди помилково врахували відповідні матеріали кримінального провадження як докази.

Водночас КГС ВС підкреслив, що суди встановили факт порушення екологічного законодавства не лише на підставі матеріалів кримінального провадження, а й за сукупністю інших доказів: актів інспекції, приписів, довідок екологічного інспектора, матеріалів космічного знімання тощо.

Належність і допустимість цих доказів не була спростована. За таких обставин помилкове врахування матеріалів досудового розслідування не вплинуло на правильність висновків судів по суті спору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.