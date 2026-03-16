Материалы досудебного расследования без разрешения следователя или прокурора не могут использоваться как доказательства по хозяйственному делу — КХС ВС

ВС рассмотрел спор о ликвидации несанкционированной свалки на коммунальном земельном участке, в котором встал вопрос использования в хозяйственном процессе материалов досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора.

Материалы досудебного расследования, использованные без письменного разрешения следователя или прокурора, являются недопустимыми доказательствами в хозяйственном деле (ст. 222 УПК Украины). Для установления факта засорения суд должен оценивать все представленные сторонами доказательства в их совокупности, включая акты осмотра земельного участка контролирующим органом, предписание об устранении нарушений, справки государственных инспекторов, материалы космической съемки, геодезические схемы и другие документы, подтверждающие наличие несанкционированной свалки.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 910/7638/24.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве прокуратура установила, что на земельном участке коммунальной собственности было размещено несанкционированное свалочное место, вследствие чего причинен значительный вред окружающей среде.

Предписание экологической инспекции об устранении нарушений предприятие не выполнило. Прокурор в интересах государства обратился в суд с иском к коммунальному предприятию об обязании ликвидировать несанкционированную свалку на земельном участке коммунальной собственности.

Хозяйственный суд решением, которое оставил без изменений апелляционный хозяйственный суд, иск удовлетворил. Суды предыдущих инстанций при установлении обстоятельств нарушения предприятием природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами, в частности, учли материалы досудебного расследования в уголовном производстве.

КХС ВС, оставляя без изменений судебные решения предыдущих инстанций, отметил, что сведения досудебного расследования могут разглашаться только с разрешения следователя или прокурора. Поскольку такого разрешения в материалах дела не было, суды ошибочно учли соответствующие материалы уголовного производства как доказательства.

В то же время КХС ВС подчеркнул, что суды установили факт нарушения экологического законодательства не только на основании материалов уголовного производства, но и по совокупности других доказательств: актов инспекции, предписаний, справок экологического инспектора, материалов космической съемки и т. п.

Надлежащесть и допустимость этих доказательств не были опровергнуты. При таких обстоятельствах ошибочное учет материалов досудебного расследования не повлияло на правильность выводов судов по существу спора.

