  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Материалы досудебного расследования без разрешения следователя или прокурора не могут использоваться как доказательства по хозяйственному делу — КХС ВС

16:11, 16 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС рассмотрел спор о ликвидации несанкционированной свалки на коммунальном земельном участке, в котором встал вопрос использования в хозяйственном процессе материалов досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Материалы досудебного расследования, использованные без письменного разрешения следователя или прокурора, являются недопустимыми доказательствами в хозяйственном деле (ст. 222 УПК Украины). Для установления факта засорения суд должен оценивать все представленные сторонами доказательства в их совокупности, включая акты осмотра земельного участка контролирующим органом, предписание об устранении нарушений, справки государственных инспекторов, материалы космической съемки, геодезические схемы и другие документы, подтверждающие наличие несанкционированной свалки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 910/7638/24.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве прокуратура установила, что на земельном участке коммунальной собственности было размещено несанкционированное свалочное место, вследствие чего причинен значительный вред окружающей среде.

Предписание экологической инспекции об устранении нарушений предприятие не выполнило. Прокурор в интересах государства обратился в суд с иском к коммунальному предприятию об обязании ликвидировать несанкционированную свалку на земельном участке коммунальной собственности.

Хозяйственный суд решением, которое оставил без изменений апелляционный хозяйственный суд, иск удовлетворил. Суды предыдущих инстанций при установлении обстоятельств нарушения предприятием природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами, в частности, учли материалы досудебного расследования в уголовном производстве.

КХС ВС, оставляя без изменений судебные решения предыдущих инстанций, отметил, что сведения досудебного расследования могут разглашаться только с разрешения следователя или прокурора. Поскольку такого разрешения в материалах дела не было, суды ошибочно учли соответствующие материалы уголовного производства как доказательства.

В то же время КХС ВС подчеркнул, что суды установили факт нарушения экологического законодательства не только на основании материалов уголовного производства, но и по совокупности других доказательств: актов инспекции, предписаний, справок экологического инспектора, материалов космической съемки и т. п.

Надлежащесть и допустимость этих доказательств не были опровергнуты. При таких обстоятельствах ошибочное учет материалов досудебного расследования не повлияло на правильность выводов судов по существу спора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украинцы за границей смогут получать бесплатную правовую помощь — решение Рады

Минюст станет ключевым органом международной правовой помощи украинцев.

Фиктивное отцовство и декларации: в СМИ появились обвинения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса

Экс-прокурор САП заявил, что директор НАБУ мог скрыть информацию, которая вызывает сомнения в его добропорядочности.

В Раде хотят дать три года на получение денежной помощи детям, рожденным после гибели отца

Законопроект №15049-1 гарантирует выплату независимо от того, успели ли родственники получить деньги погибшего военнослужащего.

За шаг до ликвидации: ГСА получила неудовлетворительную оценку на ХХ съезде судей Украины

Финансовый отчет и недофинансирование судов привели к предложению ликвидировать ГСА: делегаты ХХ очередного съезда судей официально оценили деятельность судебной администрации как неудовлетворительную.

Указ Президента ликвидировал рабочую группу, работавшую над новым  Уголовным кодексом

Ликвидация Комиссии по вопросам правовой реформы поставила под вопрос принятие нового Уголовного кодекса.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]