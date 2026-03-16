У США пастора затримали під час поливу квітів біля будинку сусіда — суд став на бік поліції

Пастора затримали, коли він поливав квіти сусіда — суд дозволив поліції вимагати документ.

Верховний суд штату Алабама постановив, що правоохоронці можуть вимагати від підозрюваного пред’явити документ, що посвідчує особу, якщо під час законної перевірки людина надає неповну або незадовільну усну відповідь, пише AL.

Підґрунтям для справи став інцидент 2022 року, коли пастора Майкла Дженнінгса затримали після того, як він поливав квіти біля будинку свого сусіда в місті Чайлдерсбург.

Поліція підійшла до нього після повідомлення сусіда про молодого афроамериканського чоловіка на території будинку. Дженнінгс назвав правоохоронцям своє ім’я — «пастор Дженнінгс» — і повідомив, що живе через дорогу.

Після того як він відмовився надати посвідчення особи, поліцейські висунули йому обвинувачення у перешкоджанні виконанню урядових функцій.

Дженнінгс подав позов проти поліцейських і міста. У 2023 році окружний суд відхилив його справу, однак у 2024 році Апеляційний суд США одинадцятого округу постановив, що у правоохоронців не було достатніх підстав для його арешту.

Після цього суд нижчої інстанції звернувся до Верховного суду Алабами з проханням роз’яснити, чи можуть правоохоронці вимагати фізичне посвідчення особи, якщо людина «надає неповну або незадовільну усну відповідь».

Американська спілка громадянських свобод (ACLU), Southern Poverty Law Center, Cato Institute та Woods Foundation раніше подали до суду заяви на підтримку Дженнінгса.

Суддя Вільям Селлерс, який підготував рішення більшості, дійшов висновку, що закон про обов’язок назвати себе не забороняє поліцейським просити або вимагати фізичний документ, що посвідчує особу, якщо підозрюваний надає неповну або незадовільну відповідь.

Якщо надана інформація не дозволяє поліцейському встановити особу людини, правоохоронці можуть вимагати документ. «Встановлення особи людини є ключовою частиною так званої зупинки за процедурою Terry», — йдеться у рішенні суду. Ця процедура була визначена Верховним судом США і дозволяє короткі перевірки на підставі обґрунтованої підозри.

Селлерс зазначив, що ні формулювання закону штату, ні історія його ухвалення не свідчать про намір законодавців заборонити правоохоронцям вимагати підтвердження особи, коли це необхідно для перевірки наданої інформації.

Суд також постановив, що якщо людина під час законної перевірки не надає достатньо даних для встановлення особи, поліцейський може або затримати її за перешкоджання виконанню державних функцій, або вимагати додаткову інформацію для ідентифікації, включно з документом, що посвідчує особу.

