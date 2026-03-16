В США пастора задержали во время полива цветов возле дома соседа — суд встал на сторону полиции

Пастора задержали, когда он поливал цветы соседа — суд разрешил полиции требовать документ.

Верховный суд штата Алабама постановил, что правоохранители могут требовать от подозреваемого предъявить документ, удостоверяющий личность, если во время законной проверки человек предоставляет неполный или неудовлетворительный устный ответ, пишет AL.

Основанием для дела стал инцидент 2022 года, когда пастора Майкла Дженнингса задержали после того, как он поливал цветы возле дома своего соседа в городе Чайлдерсбург.

Полиция подошла к нему после сообщения соседа о молодом афроамериканском мужчине на территории дома. Дженнингс назвал правоохранителям свое имя — «пастор Дженнингс» — и сообщил, что живет через дорогу.

После того как он отказался предоставить удостоверение личности, полицейские предъявили ему обвинение в воспрепятствовании выполнению правительственных функций.

Дженнингс подал иск против полицейских и города. В 2023 году окружной суд отклонил его дело, однако в 2024 году Апелляционный суд США одиннадцатого округа постановил, что у правоохранителей не было достаточных оснований для его ареста.

После этого суд нижней инстанции обратился в Верховный суд Алабамы с просьбой разъяснить, могут ли правоохранители требовать физическое удостоверение личности, если человек «предоставляет неполный или неудовлетворительный устный ответ».

Американский союз гражданских свобод (ACLU), Southern Poverty Law Center, Cato Institute и Woods Foundation ранее подали в суд заявления в поддержку Дженнингса.

Судья Уильям Селлерс, подготовивший решение большинства, пришел к выводу, что закон об обязанности назвать себя не запрещает полицейским просить или требовать физический документ, удостоверяющий личность, если подозреваемый предоставляет неполный или неудовлетворительный ответ.

Если предоставленная информация не позволяет полицейскому установить личность человека, правоохранители могут требовать документ. «Установление личности человека является ключевой частью так называемой остановки по процедуре Terry», — говорится в решении суда. Эта процедура была определена Верховным судом США и позволяет краткие проверки на основании обоснованного подозрения.

Селлерс отметил, что ни формулировка закона штата, ни история его принятия не свидетельствуют о намерении законодателей запретить правоохранителям требовать подтверждение личности, когда это необходимо для проверки предоставленной информации.

Суд также постановил, что если человек во время законной проверки не предоставляет достаточно данных для установления личности, полицейский может либо задержать его за воспрепятствование выполнению государственных функций, либо требовать дополнительную информацию для идентификации, включая документ, удостоверяющий личность.

