В Україні оновили правила військової дисципліни за стандартами НАТО: посилено захист від дискримінації та домагань

15:51, 16 березня 2026
Володимир Зеленський підписав закон про посилення військової дисципліни та боротьбу з дискримінацією у ЗСУ.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення військової дисципліни за стандартами НАТО № 4797-ІХ (законопроєкт 13037). 

Документ закріплює принципи рівності та недискримінації, посилюючи захист честі та гідності кожного військовослужбовця. Також він удосконалює процедури службових розслідувань та зобов'язує командирів негайно реагувати на порушення встановлених норм.

Крім цього, вводяться гарантії безпеки для осіб, які повідомляють про правопорушення, захищаючи їх від тиску чи неправомірного покарання.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Рада прийняла закон про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та домаганням.

Документ передбачає внесення змін до Закону України «Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України», а саме:

  • впроваджує зміни до поняття військової дисципліни, зазначаючи, що її забезпечення включає дотримання кожним військовослужбовцем законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про запобігання та протидії дискримінації;
  • закріплює обовʼязок кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), повʼязаних із дискримінацією за ознакою статі, релігійних або інших переконань, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • закріплює обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • запроваджує нову підставу для усунення військовослужбовця від виконання службових обовʼязків – якщо невиконання (неналежне виконання) військовослужбовцем службових обов'язків призвело до вчинення правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • впроваджує зміни до механізму призначення командиром службового розслідування у випадку, повʼязаному з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості. Службове розслідування з метою встановлення причин та умов, що сприяли вчиненню згаданих правопорушень може призначатися командиром самостійно або командиром за поданням представника уповноваженого підрозділу або посадової особи з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості.
  • впроваджує зміни до складу комісії, яка проводить службове розслідування щодо випадків, повʼязаних з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості. До складу такої комісії крім психолога органу військового управління обовʼязоково призначається також представник уповноваженого підрозділу або посадова особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації та насильству за
  • ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості;
  • запроваджує додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про можливі факти, повʼязані з дискримінацією за ознакою статі, сексуальним домаганням, насильством за ознакою статі, правопорушеннями проти статевої свободи та статевої недоторканості. Військовослужбовець, який повідомив про подібні правопорушення, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у звʼязку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу, а також не може бути звільнений чи змушений до звільнення зі служби;
  • передбачає можливість військовослужбовця надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі виявлення фактів порушення вимог законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації за ознакою статті, релігійних та інших переконань та сексуальним домаганням.

