В Украине обновили правила военной дисциплины по стандартам НАТО: усилена защита от дискриминации и домогательств

15:51, 16 марта 2026
Владимир Зеленский подписал закон об усилении военной дисциплины и борьбе с дискриминацией в ВСУ.
В Украине обновили правила военной дисциплины по стандартам НАТО: усилена защита от дискриминации и домогательств
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании военной дисциплины по стандартам НАТО № 4797-ІХ (законопроект №13037).

Документ закрепляет принципы равенства и недискриминации, усиливая защиту чести и достоинства каждого военнослужащего. Также он совершенствует процедуры служебных расследований и обязывает командиров немедленно реагировать на нарушения установленных норм.

Кроме того, вводятся гарантии безопасности для лиц, которые сообщают о правонарушениях, защищая их от давления или неправомерного наказания.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Рада приняла закон о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины относительно совершенствования механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и домогательствам.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины», а именно:

  • внедряет изменения в понятие воинской дисциплины, указывая, что ее обеспечение включает соблюдение каждым военнослужащим законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, о предотвращении и противодействии дискриминации;
  • закрепляет обязанность каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или иных убеждений, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • закрепляет обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, обязывает командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или попытке совершения им уголовного правонарушения либо непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • вводит новое основание для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей — если неисполнение (ненадлежащее исполнение) военнослужащим служебных обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • внедряет изменения в механизм назначения командиром служебного расследования в случае, связанном с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности. Служебное расследование с целью установления причин и условий, способствовавших совершению указанных правонарушений, может назначаться командиром самостоятельно либо командиром по представлению представителя уполномоченного подразделения или должностного лица по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • внедряет изменения в состав комиссии, проводящей служебное расследование по случаям, связанным с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности. В состав такой комиссии кроме психолога органа военного управления обязательно назначается также представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности;
  • вводит дополнительные гарантии для военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности. Военнослужащий, сообщивший о подобных правонарушениях, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут иным негативным мерам воздействия либо угрозе применения таких мер, а также не может быть уволен или принужден к увольнению со службы;
  • предусматривает возможность военнослужащего направлять заявления или жалобы либо лично обращаться к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, осуществляющим досудебное следствие, и другим государственным органам в случае выявления фактов нарушения требований законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола, религиозных и иных убеждений и сексуальным домогательствам.

