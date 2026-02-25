В ВСУ усиливают защиту женщин-военных: парламент изменил уставы и ввел обязательные расследования

Документ обязывает командиров немедленно реагировать на случаи дискриминации и сексуальных домогательств, совершенствует процедуры служебных расследований, а также вводит гарантии безопасности для лиц, сообщающих о правонарушениях.

Верховная Рада приняла Закон о внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины относительно совершенствования механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам — законопроект № 13037.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Украины», а именно:

внедряет изменения в понятие воинской дисциплины, указывая, что ее обеспечение включает соблюдение каждым военнослужащим законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, о предотвращении и противодействии дискриминации;

закрепляет обязанность каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с дискриминацией по признаку пола, религиозных или иных убеждений, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности;

закрепляет обязанность командиров немедленно реагировать на правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности. В частности, обязывает командира принимать меры по задержанию подчиненного при совершении или попытке совершения им уголовного правонарушения либо непосредственно после совершения уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности;

вводит новое основание для отстранения военнослужащего от исполнения служебных обязанностей — если неисполнение (ненадлежащее исполнение) военнослужащим служебных обязанностей привело к совершению правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности;

внедряет изменения в механизм назначения командиром служебного расследования в случае, связанном с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности. Служебное расследование с целью установления причин и условий, способствовавших совершению указанных правонарушений, может назначаться командиром самостоятельно либо командиром по представлению представителя уполномоченного подразделения или должностного лица по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности;

внедряет изменения в состав комиссии, проводящей служебное расследование по случаям, связанным с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности. В состав такой комиссии кроме психолога органа военного управления обязательно назначается также представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности;

вводит дополнительные гарантии для военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности. Военнослужащий, сообщивший о подобных правонарушениях, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут иным негативным мерам воздействия либо угрозе применения таких мер, а также не может быть уволен или принужден к увольнению со службы;

предусматривает возможность военнослужащего направлять заявления или жалобы либо лично обращаться к должностным лицам, органам военного управления, органам управления Службы правопорядка, органам, осуществляющим досудебное следствие, и другим государственным органам в случае выявления фактов нарушения требований законодательства по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола, религиозных и иных убеждений и сексуальным домогательствам.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины», а именно:

закрепляет обязанность военнослужащего, которому стало известно о фактах, связанных с дискриминацией по признаку пола, сексуальными домогательствами, насилием по признаку пола, правонарушениями против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщать о таких обстоятельствах представителю уполномоченного подразделения или должностному лицу по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия дискриминации и насилию по признаку пола, сексуальным домогательствам, правонарушениям против половой свободы и половой неприкосновенности.

