Україна та США готують угоду про відновлення країни на 800 млрд доларів — ЗМІ

08:48, 10 січня 2026
Деталі домовленостей Володимир Зеленський і Дональд Трамп планують узгодити під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Україна та США готують угоду про відновлення країни на 800 млрд доларів — ЗМІ
Україна та Сполучені Штати планують підписати угоду, яка передбачає реконструкцію України на суму близько 800 млрд доларів. Остаточне узгодження деталей очікується під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Давосі. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Telegraph.

Видання зазначає, що йдеться про угоду про так зване «процвітання», спрямовану на відновлення України. За інформацією The Telegraph, саме на полях Всесвітнього економічного форуму сторони планують фіналізувати ключові положення домовленостей.

За даними видання, Володимир Зеленський розглядав можливість візиту до Білого дому вже наступного тижня для завершення як плану економічного відновлення, так і угоди щодо гарантій безпеки після війни. Втім, європейські партнери з «коаліції охочих» порадили утриматися від поїздки до Вашингтона та запропонували використати Давос як більш доцільний майданчик для зустрічі з Дональдом Трампом.

В виданні зазначають, що за словами чиновників, планувалося використати цю зустріч для завершення економічної угоди, яка є ключовим елементом оновленої пропозиції, підтриманої США, щодо припинення майже чотирирічної війни з Росією.

Українські посадовці повідомили, що план процвітання передбачає залучення близько 800 млрд доларів протягом десяти років для відбудови України та стимулювання економічного розвитку.

Президент України раніше заявляв на брифінгу, що ця угода має забезпечити економічне відновлення, створення робочих місць і повернення нормального життя в країну.

За інформацією The Telegraph, очікується, що домовленості відкриють шлях до залучення позик, грантів і інвестицій від приватних компаній для фінансування відбудови. Київ розраховує, що пропозиція участі США у післявоєнній реконструкції України, зокрема в проєктах, які можуть зацікавити Дональда Трампа, підвищить готовність Вашингтона надати надійні гарантії безпеки.

