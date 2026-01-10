  1. В Украине
  2. / В мире

Украина и США готовят соглашение о восстановлении страны на 800 млрд долларов — СМИ

08:48, 10 января 2026
Детали договоренностей Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют согласовать во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Украина и США готовят соглашение о восстановлении страны на 800 млрд долларов — СМИ
Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение, которое предусматривает реконструкцию Украины на сумму около 800 млрд долларов. Окончательное согласование деталей ожидается во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что речь идет о соглашении о так называемом «процветании», направленном на восстановление Украины. По информации The Telegraph, именно на полях Всемирного экономического форума стороны планируют финализировать ключевые положения договоренностей.

По данным издания, Владимир Зеленский рассматривал возможность визита в Белый дом уже на следующей неделе для завершения как плана экономического восстановления, так и соглашения о гарантиях безопасности после войны. Впрочем, европейские партнеры из «коалиции желающих» посоветовали воздержаться от поездки в Вашингтон и предложили использовать Давос как более целесообразную площадку для встречи с Дональдом Трампом.

В издании отмечают, что, по словам чиновников, планировалось использовать эту встречу для завершения экономического соглашения, которое является ключевым элементом обновленного предложения, поддержанного США, о прекращении почти четырехлетней войны с Россией.

Украинские чиновники сообщили, что план процветания предусматривает привлечение около 800 млрд долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и стимулирования экономического развития.

Президент Украины ранее заявлял на брифинге, что это соглашение должно обеспечить экономическое восстановление, создание рабочих мест и возвращение нормальной жизни в страну.

По информации The Telegraph, ожидается, что договоренности откроют путь к привлечению займов, грантов и инвестиций от частных компаний для финансирования восстановления. Киев рассчитывает, что предложение участия США в послевоенной реконструкции Украины, в частности в проектах, которые могут заинтересовать Дональда Трампа, повысит готовность Вашингтона предоставить надежные гарантии безопасности.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

