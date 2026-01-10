Швейцарський арбітраж зобов’язав повернути Україні понад $18 млн за невиконаний контракт Міноборони.

Позов Міністерства оборони стосувався недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Арбітражний трибунал Швейцарський арбітражний центр ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та зобов’язав повернути до державного бюджету понад 18 млн доларів США. Про це повідомили в Міністерстві юстиції.

Позов Міністерства оборони стосувався недопоставки артилерійських боєприпасів за контрактом, укладеним на початку повномасштабного вторгнення РФ. Попри стовідсоткову передоплату, контрагент виконав зобов’язання лише частково.

Трибунал повністю підтримав позицію української сторони, відхилив усі заперечення відповідача, визнав порушення контракту та постановив стягнути сплачені кошти разом зі штрафними санкціями.

Правове представництво інтересів Міноборони у цьому провадженні забезпечувало Міністерство юстиції, яке координувало правову позицію та супровід справи на всіх етапах арбітражного розгляду.

