Швейцарский арбитраж обязал вернуть Украине более $18 млн за невыполненный контракт Минобороны

07:18, 10 января 2026
Иск Министерства обороны касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения РФ.
Иллюстративное изображение: images.wsj.net
Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра принял решение в пользу Украины в споре с американской компанией и обязал вернуть в государственный бюджет более 18 млн долларов США. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Иск Министерства обороны касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения РФ. Несмотря на стопроцентную предоплату, контрагент выполнил свои обязательства лишь частично.

Трибунал полностью поддержал позицию украинской стороны, отклонил все возражения ответчика, признал нарушение контракта и постановил взыскать уплаченные средства вместе со штрафными санкциями.

Правовое представительство интересов Минобороны в данном производстве обеспечивало Министерство юстиции, которое координировало правовую позицию и сопровождение дела на всех этапах арбитражного разбирательства.

суд США деньги Украина минюст война Минобороны Швейцария

