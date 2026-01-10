Швейцарский арбитраж обязал вернуть Украине более $18 млн за невыполненный контракт Минобороны

Иск Министерства обороны касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения РФ.

Арбитражный трибунал Швейцарского арбитражного центра принял решение в пользу Украины в споре с американской компанией и обязал вернуть в государственный бюджет более 18 млн долларов США. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Иск Министерства обороны касался недопоставки артиллерийских боеприпасов по контракту, заключенному в начале полномасштабного вторжения РФ. Несмотря на стопроцентную предоплату, контрагент выполнил свои обязательства лишь частично.

Трибунал полностью поддержал позицию украинской стороны, отклонил все возражения ответчика, признал нарушение контракта и постановил взыскать уплаченные средства вместе со штрафными санкциями.

Правовое представительство интересов Минобороны в данном производстве обеспечивало Министерство юстиции, которое координировало правовую позицию и сопровождение дела на всех этапах арбитражного разбирательства.

