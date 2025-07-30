Нацбанк не відмовляється від ідеї замінити копійку на шаг, — Пишний

Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу, — підкреслив очільник Нацбанку Андрій Пишний.

Фото: НБУ

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Національний банк й надалі підтримує свою ідею перейменувати "копійки" на "шаги", навіть з огляду на поступове вилучення дрібних монет з готівкового обігу. Про це заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

"Ні, ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської "копійка" на "шаг". Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", – написав Пишний.

Андрій Пишний підтвердив наміри вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок, оскільки вони більше не мають великого значення для розрахунків готівкою.

"Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша – попит на них стабільний, особливо з боку сфери торгівлі. Плануємо карбувати надалі та поповнювати обіг", – додав голова НБУ.

Нагадаємо, НБУ оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит.

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