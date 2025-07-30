Практика судів
  1. В Україні

Нацбанк не відмовляється від ідеї замінити копійку на шаг, — Пишний

11:24, 30 липня 2025
Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу, — підкреслив очільник Нацбанку Андрій Пишний.
Нацбанк не відмовляється від ідеї замінити копійку на шаг, — Пишний
Фото: НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк й надалі підтримує свою ідею перейменувати "копійки" на "шаги", навіть з огляду на поступове вилучення дрібних монет з готівкового обігу. Про це заявив очільник НБУ Андрій Пишний.

"Ні, ми не відмовляємося від ініціативи замінити назву роздрібної монети з російської "копійка" на "шаг". Це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів", – написав Пишний.

Андрій Пишний підтвердив наміри вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок, оскільки вони більше не мають великого значення для розрахунків готівкою.

"Натомість ситуація з монетами номіналом 50 копійок інша – попит на них стабільний, особливо з боку сфери торгівлі. Плануємо карбувати надалі та поповнювати обіг", – додав голова НБУ.

Нагадаємо, НБУ оголосив про плани вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок, тоді як монети номіналом 50 копійок залишаться в обігу через стабільний попит. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА — закон

Після відставки Олени Думи конкурс на голову АРМА має пройти з міжнародними експертами, які матимуть вирішальний голос – набув сили закон.

Більше 75% суддів місцевих судів самостійно закуповують в суди все необхідне для роботи, а більше 73% зробили ремонт у службових кабінетах за власні гроші – опитування

Щонайменше 11% суддів навіть купували за власні кошти суддівські мантії – в судах кажуть, що ситуація із забезпеченням судів першої інстанції стала нестерпною.

Народні депутати пропонують повністю заборонити продаж електронних сигарет в Україні

Народні депутати пропонують повністю заборонити електронні сигарети в Україні і все, що з ними пов’язане.

Депутати пропонують закріпити у Земельному кодексі безоплатну передачу ОСББ в постійне користування земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу щодо безоплатної передачі у постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки.

Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі – Верховний Суд

Апеляційний суд зупинив провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування, вважаючи, що рішення у кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи, але Об’єднана палати КЦС ВС не погодилася з такою позицією.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду