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Глава Мінфіну США Бессент попередив Китай про 100% мита за купівлю російської нафти

11:06, 30 липня 2025
Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до запровадження тарифів.
Глава Мінфіну США Бессент попередив Китай про 100% мита за купівлю російської нафти
Фото: Getty Images
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США попередили китайських чиновників про наслідки закупівель російської нафти. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, пише Reuters.

Він повідомив, що законодавство в Конгресі США, яке уповноважує Трампа вводити тарифи до 500% на країни, що купують санкціоновану російську нафту, спонукатиме союзників США вжити подібних кроків для перерізання енергетичних доходів Росії.

«Тож я думаю, що кожен, хто купує санкціоновану російську нафту, має бути готовим до цього», — заявив Бессент на пресконференції.

Натомість китайська сторона відповіла, що Китай є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівлі нафти базуватимуться на внутрішній політиці країни, розповів Бессент.

«Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо зазіхати на їхній суверенітет, тож вони б воліли сплатити 100% тариф», — сказав Бессент.

Китай залишається найбільшим покупцем російської нафти — близько 2 мільйонів барелів на день, за ним ідуть Індія та Туреччина.

Бессент також попередив свого колегу, віцепрем’єра Хе Ліфенга, що продовження Китаєм продажу товарів Росії, які зрештою перетворюються на зброю, зашкодить зусиллям Пекіна щодо посилення торгівельних зв’язків з Європою.

«Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні», — заявив Бессент.

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США росія Китай

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