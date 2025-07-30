Глава Минфина США Бессент предупредил Китай о 100% пошлине за покупку российской нефти

Скотт Бессент заявил, что предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти приведет к введению тарифов.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США предупредили китайских чиновников о последствиях закупок российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Reuters.

Он сообщил, что законодательство в Конгрессе США, которое уполномочивает Трампа вводить тарифы до 500% на страны, покупающие подсанкционную российскую нефть, побудит союзников США предпринять аналогичные шаги для перекрытия энергетических доходов России.

«Так что я думаю, что любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть к этому готов», — заявил Бессент на пресс-конференции.

В ответ китайская сторона заявила, что Китай является суверенным государством с энергетическими потребностями, и закупки нефти будут основываться на внутренней политике страны, рассказал Бессент.

«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они скорее согласятся заплатить 100% тариф», — сказал Бессент.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти — около 2 миллионов баррелей в день, за ним следуют Индия и Турция.

Бессент также предупредил своего коллегу, вице-премьера Хэ Лифэна, что продолжение Китаем продажи товаров России, которые в конечном итоге превращаются в оружие, навредит усилиям Пекина по укреплению торговых связей с Европой.

«Я указал им, что это серьезно вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе», — заявил Бессент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.