Практика судов
  1. В мире

Глава Минфина США Бессент предупредил Китай о 100% пошлине за покупку российской нефти

11:06, 30 июля 2025
Скотт Бессент заявил, что предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти приведет к введению тарифов.
Глава Минфина США Бессент предупредил Китай о 100% пошлине за покупку российской нефти
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США предупредили китайских чиновников о последствиях закупок российской нефти. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Reuters.

Он сообщил, что законодательство в Конгрессе США, которое уполномочивает Трампа вводить тарифы до 500% на страны, покупающие подсанкционную российскую нефть, побудит союзников США предпринять аналогичные шаги для перекрытия энергетических доходов России.

«Так что я думаю, что любой, кто покупает подсанкционную российскую нефть, должен быть к этому готов», — заявил Бессент на пресс-конференции.

В ответ китайская сторона заявила, что Китай является суверенным государством с энергетическими потребностями, и закупки нефти будут основываться на внутренней политике страны, рассказал Бессент.

«Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим посягать на их суверенитет, так что они скорее согласятся заплатить 100% тариф», — сказал Бессент.

Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти — около 2 миллионов баррелей в день, за ним следуют Индия и Турция.

Бессент также предупредил своего коллегу, вице-премьера Хэ Лифэна, что продолжение Китаем продажи товаров России, которые в конечном итоге превращаются в оружие, навредит усилиям Пекина по укреплению торговых связей с Европой.

«Я указал им, что это серьезно вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе», — заявил Бессент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США россия Китай

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 75% судей местных судов самостоятельно закупают у суды все необходимое для работы, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги – опрос

По меньшей мере, 11% судей даже покупали за собственные средства судейские мантии – в судах говорят, что ситуация с обеспечением судов первой инстанции стала невыносимой.

Народные депутаты предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет в Украине

Народные депутаты предлагают полностью запретить электронные сигареты в Украине и все, что с ними связано.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу – Верховный Суд

Апелляционный суд приостановил производство по делу до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования, полагая, что решение в уголовном производстве имеет значение для разрешения этого дела, но Объединенная палата КГС ВС не согласилась с такой позицией.

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил свой законопроект о НАБУ и САП с партнерами и представителями Верховной Рады

Владимир Зеленский обсудил законопроект о НАБУ и САП с премьер-министром Канады Марком Карни и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также с представителями Верховной Рады и чиновниками, и отметил, что «результат должен быть обеспечен».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду