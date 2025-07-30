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Зеленский подписал закон о публично-частном партнерстве

10:51, 30 июля 2025
Юлия Свириденко ранее сообщала, что благодаря закону о публично-частном партнерстве Украина сможет получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты — в частности, порты и больницы.
Зеленский подписал закон о публично-частном партнерстве
Фото: golos.com.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4510-ІХ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизма привлечения частных инвестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства для ускорения восстановления разрушенных войной объектов и строительства новых объектов, связанных с послевоенной перестройкой экономики Украины — законопроект №7508.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Юлия Свириденко рассказала детали об этом документе.

«Следовательно, в Украине инфраструктура сможет строиться или восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве — с бизнесом и с донорами. На основе публично-частного партнерства. Так, как это происходит в мире.

Хотя концепт ПЧП в Украине существует уже давно, за все время у нас было заключено только два крупных концессионных договора.

Благодаря изменениям в законодательство мы рассчитываем, что механизм ПЧП наконец заработает и принесет нам в ближайшие годы до 1 млрд долларов инвестиций в конкретные проекты. В первую очередь, это могут быть такие сферы: порты, больницы, муниципальные объекты», — отметила она.

По словам Юлии Свириденко, закон позволяет ввести гибридную модель ПЧП, в которой сочетается бюджет, гранты от наших международных партнеров и частное финансирование. Это и дешевле для государства, и быстрее, и безопаснее для инвестора.

«Маленькие громады теперь смогут реализовывать проекты без дорогостоящих ТЭО — достаточно концепта. Например, маленький реабилитационный центр, садик или доступное жилье. А государственные компании, например, «Укрзализныця», — запускать ПЧП без бюрократического лабиринта. Это позволит им восстанавливать вокзалы, а «Укрэнерго» — электросети.

Еще одно важное изменение — государство получит право запускать упрощенную процедуру для проектов восстановления: в медицине, транспорте, энергетике, образовании, социальных услугах. Она будет действовать во время военного положения и еще 7 лет после — для проектов любого размера», — пояснила она.

Кроме того, закон вводит дополнительные гарантии для инвесторов (например, относительно стабильности условий договора), а также обновляет более 30 секторальных законов.

«Теперь ПЧП сможет заработать в тех сферах, где раньше это было почти невозможно из-за юридических барьеров — например, в медицине, образовании, культуре, транспорте или жилищном хозяйстве», — подытожила Юлия Свириденко.

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закон законопроект Владимир Зеленский Юлия Свириденко

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