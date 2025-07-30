Практика судов
  1. Законодательство
  2. / В Украине

В Украине создадут офис Европейской организации публичного права — Зеленский подписал закон

10:45, 30 июля 2025
Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий правоспособность Европейской организации публичного права в Украине.
В Украине создадут офис Европейской организации публичного права — Зеленский подписал закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейской организацией публичного права о создании офиса Европейской организации публичного права в Украине 4521-IX (законопроект 0310).

Речь идет о ратификации соглашения, подписанного 5 марта 2025 года в Киеве, предусматривающего открытие официального представительства Европейской организации публичного права в Украине. Это будет способствовать усилению правовой системы, внедрению реформ и подготовке высококвалифицированных специалистов в области права.

Европейская организация публичного права — международная организация, созданная в 2004 году с целью распространения знаний в области публичного права и продвижения европейских ценностей через публичное право.

Закон предусматривает следующее:

устанавливается правоспособность Европейской организации публичного права в Украине. Европейская организация публичного права признается в Украине как межправительственная организация, обладающая правосубъектностью и, в частности, имеющая возможность заключать договоры, приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также инициировать судебные разбирательства;

регулируются вопросы открытия и содержания офиса Европейской организации публичного права в Украине, через который организация будет осуществлять свою деятельность на территории страны;

 

определяется, что помещения Европейской организации публичного права в Украине являются неприкосновенными. Компетентные органы должны обеспечить, чтобы Организация не была лишена прав или чтобы ее помещения не были отчуждены полностью или частично без надлежащего письменного согласия;

предусматривается, что Правительство разрешает Европейской организации публичного права в Украине свободно, конфиденциально и без необходимости получения специального разрешения обмениваться сообщениями в любых официальных целях и защищает право Организации на такой обмен. Такой режим должен быть не менее благоприятным, чем тот, который Правительство предоставляет любой дипломатической миссии;

провозглашается, что обязанностью всех лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами по данному Соглашению, является соблюдение законов и других нормативно-правовых актов Украины без ущерба для предоставленных привилегий и иммунитетов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

закон Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Более 75% судей местных судов самостоятельно закупают у суды все необходимое для работы, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги – опрос

По меньшей мере, 11% судей даже покупали за собственные средства судейские мантии – в судах говорят, что ситуация с обеспечением судов первой инстанции стала невыносимой.

Народные депутаты предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет в Украине

Народные депутаты предлагают полностью запретить электронные сигареты в Украине и все, что с ними связано.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу – Верховный Суд

Апелляционный суд приостановил производство по делу до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования, полагая, что решение в уголовном производстве имеет значение для разрешения этого дела, но Объединенная палата КГС ВС не согласилась с такой позицией.

Владимир Зеленский сообщил, что обсудил свой законопроект о НАБУ и САП с партнерами и представителями Верховной Рады

Владимир Зеленский обсудил законопроект о НАБУ и САП с премьер-министром Канады Марком Карни и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также с представителями Верховной Рады и чиновниками, и отметил, что «результат должен быть обеспечен».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду