В Украине создадут офис Европейской организации публичного права — Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий правоспособность Европейской организации публичного права в Украине.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и Европейской организацией публичного права о создании офиса Европейской организации публичного права в Украине 4521-IX (законопроект 0310).

Речь идет о ратификации соглашения, подписанного 5 марта 2025 года в Киеве, предусматривающего открытие официального представительства Европейской организации публичного права в Украине. Это будет способствовать усилению правовой системы, внедрению реформ и подготовке высококвалифицированных специалистов в области права.

Европейская организация публичного права — международная организация, созданная в 2004 году с целью распространения знаний в области публичного права и продвижения европейских ценностей через публичное право.

Закон предусматривает следующее:

устанавливается правоспособность Европейской организации публичного права в Украине. Европейская организация публичного права признается в Украине как межправительственная организация, обладающая правосубъектностью и, в частности, имеющая возможность заключать договоры, приобретать и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также инициировать судебные разбирательства;

регулируются вопросы открытия и содержания офиса Европейской организации публичного права в Украине, через который организация будет осуществлять свою деятельность на территории страны;

определяется, что помещения Европейской организации публичного права в Украине являются неприкосновенными. Компетентные органы должны обеспечить, чтобы Организация не была лишена прав или чтобы ее помещения не были отчуждены полностью или частично без надлежащего письменного согласия;

предусматривается, что Правительство разрешает Европейской организации публичного права в Украине свободно, конфиденциально и без необходимости получения специального разрешения обмениваться сообщениями в любых официальных целях и защищает право Организации на такой обмен. Такой режим должен быть не менее благоприятным, чем тот, который Правительство предоставляет любой дипломатической миссии;

провозглашается, что обязанностью всех лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами по данному Соглашению, является соблюдение законов и других нормативно-правовых актов Украины без ущерба для предоставленных привилегий и иммунитетов.

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