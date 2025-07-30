В случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности санкции будут накладываться на корабли и самолеты — Зеленский подписал закон

Закон позволяет накладывать санкции не только на физических лиц и предприятия, а также на самолеты и корабли в случае реальных или потенциальных угроз нацбезопасности.

Фото: euroradio.fm

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4537-IX о внесении изменений в Закон Украины «О санкциях» в части применения санкций к судам, воздушным судам — законопроект №13020.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом документе.

Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находящегося под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, к иностранцам, лицам без гражданства, судам, воздушным судам, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность, а санкции в виде лишения государственных наград – против любых награжденных лиц, указанных в части четвертой статьи 3 этого Закона.

Основанием для применения санкций также является установление факта использования судов, воздушных судов в деятельности, которая создает реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Определено, что Государственный реестр санкций – это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, судах, воздушных судах, в отношении которых применены санкции. Реестр создается с целью предоставления бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, судах, воздушных судах, в отношении которых применены санкции.

Объектами Реестра является информация о лицах, судах, воздушных судах, в отношении которых применены санкции, которые идентифицируются с помощью реестровых номеров.

Для судов указывается – название судна, идентификационный номер Международной морской организации (номер IMO) – для морских судов, уникальный европейский идентификационный номер (номер ENI) – для судов внутреннего плавания, наименование судовладельца, национальная принадлежность судна (государство, под флагом которого плавает судно), позывной сигнал судна, идентификатор морской подвижной службы (MMSI судна).

Для воздушного судна – тип/модель судна, год изготовления, номер регистрационного свидетельства, государственный знак, заводской (серийный) номер, наименование владельца, наименование эксплуатанта воздушного судна.

Также в реестре указываются сведения о субъекте внесения предложения о применении, отмене или внесении изменений в санкции в отношении каждого лица, судна, воздушного судна, в отношении которого применены санкции.

В Реестр может вноситься справочная информация, полученная в результате информационных обменов, с указанием источника, в частности, дополнительные идентификационные данные лиц, судов, воздушных судов, в отношении которых применены санкции.

Программное обеспечение Реестра должно обеспечивать:

отображение подробных сведений о лицах, судах, воздушных судах, в отношении которых применены санкции; возможность поиска в Реестре лиц, судов, воздушных судов, в отношении которых применены санкции, по виду реестровых данных; возможность автоматизации информационного обмена с другими национальными электронными информационными ресурсами и публичными электронными реестрами, в частности, для обработки информации о блокировании активов лиц, судов, воздушных судов, в отношении которых применены санкции.

Мониторинг применения санкций центральными органами исполнительной власти и государственными органами, которые ими координируются, осуществляется в порядке, установленном Кабмином.

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