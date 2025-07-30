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У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції накладатимуть на кораблі та літаки – Зеленський підписав закон

10:30, 30 липня 2025
Закон дозволяє накладати санкції не лише на фізичних осіб та підприємства, а також і на літаки та кораблі у разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці.
У разі реальних чи потенційних загроз нацбезпеці санкції накладатимуть на кораблі та літаки – Зеленський підписав закон
Фото: euroradio.fm
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон 4537-IX про внесення змін до Закону України «Про санкції» щодо застосування санкцій до суден, повітряних суден — законопроект 13020.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей документ. 

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, до іноземців, осіб без громадянства, суден, повітряних суден, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність, а санкції у виді позбавлення державних нагород – проти будь-яких нагороджених осіб, зазначених у частині четвертій статті 3 цього Закону.

Підставою для застосування санкцій також є встановлення факту використання суден, повітряних суден у діяльності, що створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Визначено, що Державний реєстр санкцій – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб’єктів, судна, повітряні судна, щодо яких застосовано санкції.

Реєстр створюється з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб’єктів, судна, повітряні судна, щодо яких застосовано санкції.

Об’єктами Реєстру є інформація про осіб, судна, повітряні судна, щодо яких застосовано санкції, які ідентифікуються за допомогою реєстрових номерів.

Для суден вказується – назва судна, ідентифікаційний номер Міжнародної морської організації (номер IMO) – для морських суден, унікальний європейський ідентифікаційний номер (номер ENI) – для суден внутрішнього плавання, найменування судновласника, національна належність судна (держава, під прапором якої плаває судно), позивний сигнал судна, ідентифікатор морської рухомої служби (MMSI судна).

Для повітряного судна – тип/модель судна, рік виготовлення, номер реєстраційного посвідчення, державний знак, заводський (серійний) номер, найменування власника, найменування експлуатанта повітряного судна.

Також в реєстрі вказуються відомості про суб’єкта внесення пропозиції про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій щодо кожної особи, судна, повітряного судна, щодо якої (якого) застосовано санкції.

До Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, суден, повітряних суден, щодо яких застосовано санкції.

Програмне забезпечення Реєстру має забезпечувати:

1) відображення детальних відомостей про осіб, судна, повітряні судна, щодо яких застосовано санкції;

2) можливість пошуку в Реєстрі осіб, суден, повітряних суден, щодо яких застосовано санкції, за видом реєстрових даних;

3) можливість автоматизації інформаційного обміну з іншими національними електронними інформаційними ресурсами та публічними електронними реєстрами, зокрема для оброблення інформації про блокування активів осіб, суден, повітряних суден, щодо яких застосовано санкції.

Моніторинг застосування санкцій центральними органами виконавчої влади та державними органами, що ними координуються, здійснюється у порядку, встановленому Кабміном.

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закон законопроект санкції Володимир Зеленський

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