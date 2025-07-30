Женщина через суд пыталась отменить дарение земли сыну — чем все завершилось

Женщина обратилась в суд с иском о признании недействительным договора дарения земельного участка площадью 2,9722 га, заключенного с его сыном.

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В Хмельницкой области женщина обратилась в суд с иском о признании недействительным договора дарения земельного участка площадью 2,9722 га, заключенного с его сыном. Истица отметила, что из-за преклонных лет неправильно поняла правовую природу договора и на самом деле не собиралась передавать землю в дар сыну. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По ее словам, после заключения соглашения сын не выполнял обещанный уход. Вместо этого она занимается дочерью, поэтому земельный участок она хочет подарить ей.

Городокский районный суд Хмельницкой области в удовлетворении искового заявления отказал. Отметил, что спорный договор дарения заключен в письменной форме и нотариально удостоверен и доказательств того, что истица не понимала своих действий и последствий, нет.

Не согласившись с этим решением, женщина обратилась в Хмельницкий апелляционный суд. Однако коллегия судей поддержала выводы суда первой инстанции.

В ходе рассмотрения дела истица признала, что осознавала факт дарения обоих земельных участков сыну. Изменила свое мнение после того, как договор узнала дочь. Женщина решила, что было бы справедливо разделить землю между детьми.

Апелляционный суд отметил, что по Гражданскому кодексу Украины, если лицо, совершившее сделку, ошиблось относительно обстоятельств, имеющих существенное значение, суд может признать такую сделку недействительной. Однако в материалах дела доказательств такой ошибки нет.

Суд отметил, что переоценка последствий сделки после ее совершения или изменение взаимоотношений между сторонами не является основанием для признания договора недействительным. Поведение истицы, по мнению суда, нарушает принцип добросовестности, в частности, запрет противоречивого поведения, и является недопустимым.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения ее апелляционную жалобу, а решение местного суда – без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу №672/62/25 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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