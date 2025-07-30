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Помог экс-руководителю метро Киева Брагинскому выехать за границу — бывший начальник ТЦК получил подозрение

11:42, 30 июля 2025
Для бывшего чиновника оформили фиктивное прохождение медосмотра и внесли информацию в военный билет.
Помог экс-руководителю метро Киева Брагинскому выехать за границу — бывший начальник ТЦК получил подозрение
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В Киеве прокуроры сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из столичных РТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП «Киевский метрополитен» стать непригодным к военной службе и выехать из Украины.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, чиновник метрополитена обратился к руководителю одного из столичных РТЦК за помощью в получении документов, которые позволили бы быть исключенным из воинской службы и получить право на выезд за границу.

Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников — главу и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения территориального центра комплектования. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП «Киевский метрополитен» подтвердили диагноз, необходимый для признания его непригодным к военной службе с исключением из воинского учета.

«Впоследствии бывший руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника. Это позволило ему в июне 2024 года выехать за границу. До настоящего времени уже бывший руководитель метрополитена, которого подозревают в служебной халатности, приведшей к подтоплению тоннеля метро между станциями «Лыбедская» и «Демеевская», в Украину не вернулся. Его объявили в розыск», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что решением Центральной военно-врачебной комиссии было отменено решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании бывшего руководителя КП «Киевский метрополитен» непригодным к военной службе.

«В результате подозрения уже получили глава и секретарь ВВК, а также сотрудник ТЦК и СП, которые помогали ему пройти военно-врачебную комиссию», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель киевского метро Виктор Брагинский выехал из Украины с поддельным заключением ВВК.

Напомним, экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского объявили в розыск.

Добавим, экс-начальник метро Киева Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

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Киев ТЦК мобилизация

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