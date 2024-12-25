Екскерівника київського метро Віктора Брагінського оголосили в розшук

Віктора Брагінського підозрюють у службовій недбалості.

Колишнього очільника київського метро Віктора Брагінського оголосили у розшук. Про це йдеться у розшукових обліках МВС.

У розшук його оголосило Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Датою зникнення вважається 20 червня 2024 року, місце зникнення — столиця.

Стаття звинувачення, яку інкримінують фігуранту — ст. 367 ч. 2 Кримінального кодексу України (Службова недбалість).

Запобіжний захід до Брагінського не застосовувався.

Додамо, ексначальник метро Києва Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

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