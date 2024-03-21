Ексначальник метро Києва Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді, — Віталій Кличко

Мер Києва також повідомив, що свою депутатську діяльність завершує Ілля Кушнір.

Фото: Facebook/Віктор Брагінський

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції «УДАР» у Київраді. Йдеться про ексначальника метро столиці Віктора Брагінського, а також про депутата Іллю Кушніра.

Він, за словами Кличка, надто рідко відвідував засідання Київради.

Нагадаємо, що Брагінський написав заяву на звільнення з посади начальника столичного метрополітену.

Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Як відомо, у своєму розслідуванні Bihus info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

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