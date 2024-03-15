Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення — КМДА

У КМДА також повідомили, хто буде виконувати обов’язки начальника комунального підприємства.

Фото: Віктор Брагінський / Facebook

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Як відомо, мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що начальника КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора.

15 березня у пресслужбі КМДА повідомили, що начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський написав заяву на звільнення.

Зазначається, що обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Як відомо, у своєму розслідуванні Bihus info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

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