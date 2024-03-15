Віктора Брагінського відсторонять від виконання обов’язків директора Київського метрополітену, — Віталій Кличко

Мер оголосив про відсторонення директора столичного метро Брагінського від виконання обов’язків після розслідування про його статки.

Фото: КМДА

Начальника КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, відреагувавши на оприлюднене розслідування журналістів Bihus info.

«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обов’язків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», — зазначив мер.

Далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні, мають займатися правоохоронні органи.

«З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, — виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян», — додав Віталій Кличко.

Як відомо, у своєму розслідуванні Bihus info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського.

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