Виктора Брагинского отстранят от исполнения обязанностей директора Киевского метрополитена, — Виталий Кличко

Мэр объявил об отстранении директора столичного метро Брагинского от исполнения обязанностей после расследования о его имуществе.

Фото: КГГА

Начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отреагировав на обнародованное расследование журналистов Bihus info.

«Злой вечер. С неприятными, скажем так, открытиями для меня… Вывод. Виктор Брагинский будет отстранен от исполнения обязанностей директора столичного метро. Или не будет сопротивляться и сам напишет заявление на увольнение», — отметил мэр.

Далее факты, обнародованные в расследовании, должны заниматься правоохранительными органами.

«Из философского: всем в душу не заглянешь. Но когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, — выглядит это слишком плохо. И не только по отношению ко мне лично, а по отношению к киевлянам», — добавил Виталий Кличко.

Как известно, в своем расследовании Bihus info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского.

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