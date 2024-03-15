В Киеве чиновница ГИС получала незаконную прибыль со взысканных исполнительных сборов

Чиновница незаконно получила почти 120 тысяч гривен.

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В Киеве разоблачили заместителя начальника одного из райотделов государственной исполнительной службы, которая незаконно передавала свой электронный ключ доступа к автоматической системе распределения исполнительных производств постороннему лицу. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции.

Отмечается, что, получив несанкционированный доступ к государственным реестрам, сообщница перераспределяла перспективные к уплате должниками исполнительные производства со значительными суммами в пользу владелицы ключа доступа.

Таким образом, чиновница незаконно получила почти 120 тысяч гривен предусмотренного законодательством денежного вознаграждения – проценты от взысканного исполнительного сбора.

В ходе 5 санкционированных обысков правоохранители изъяли документы и технику, подтверждающие противоправную деятельность.

Обеим фигуранткам объявили подозрение. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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